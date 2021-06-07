網友PO文怨確診母等不到藥被「放棄治療」　陳時中回應了

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陳時中提到，「國內快篩試劑非常夠，至於藥物，瑞德西韋並沒有（缺貨），都開放，只是醫院那時候還沒有存放藥，但是大概不會有這樣的事情」。
專家小組召集人張上淳教授也提到，相關藥物像是瑞德西韋，先前因為廠商製造不多、存量不多，有做適度節制，但是這波疫情早就開放地方直接決定使用，針對特別個案不清楚過程，不過藥物也都直接放入醫院內，只要醫院自己審查對象就可以使用。
另外有媒體追問，有民眾反映，一些收入跟生活過得不錯的人，也領得到紓困4.0，對此指揮官陳時中表示，政策沒辦法都完整，會去檢討，民眾如果發現有這樣情形也可以反應。
針對目前疫情擴散，幾間科技廠也淪陷，對此指揮中心是否考慮全台移工快篩？陳時中則表示，沒有強制快篩，目前是鼓勵，在熱區要設立採檢站，鼓勵採檢。
指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。