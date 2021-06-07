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美國捐台疫苗露曙光　陳時中透露：要簽約了

▲指揮中心針對疫苗採購做出回應。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗採購做出回應。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-07 14:52:07｜2021-06-07 15:24:07

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（7）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增211例本土確診個案，以及新增26人死亡。

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針對疫苗供應，有傳言日本捐贈疫苗給台灣，只要求緊急提供100多萬劑，是因為國產疫苗正在研發中，對此指揮官陳時中回應強調，不管採購還是捐贈疫苗都歡迎，不會因為國產要做，就停止來源，這是分開的兩條線同時發展。

另外，針對美國研擬捐台75萬劑疫苗，陳時中提到，目前還有沒有收到美國運送的消息，但是有接到消息要簽約，「會盡快，但是還有行政上面的事情要做。」

另外針對三級警戒不斷延長，同樣策略之下會不會考慮調整措施？對此陳時中也回應，基本上有達到效果，如果繼續往下壓，代價會很大，所以希望社區管制先維持強度，即時篩檢找出病人、讓家戶傳染變低，是現在的重點，不要讓防疫疲勞更快產生。

指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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