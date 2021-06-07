P聯盟／新北國王宣布總教練 前NBA灰狼助教萊恩加盟
今年成軍加入P.LEAGUE+的新北國王隊今(7)日宣布總教練為Ryan Marchand(萊恩)，33歲的他擁有NBA明尼蘇達灰狼隊教練資歷。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-07 12:07:08｜2021-06-07 12:51:06
現年33歲的萊恩在成為教練之前，累積6年分析師、球探、訓練師、球員發展等經歷，2016年在G-League發展聯盟出任助理教練，之後也於土耳其超級聯賽、南韓職籃KBL留下足跡。
2017年萊恩加入灰狼體系，擔任旗下G-League球隊助教，同時也負責情蒐、訓練以及球員發展等職務，2018年被任命為夏季聯賽灰狼隊助理教練。上個賽季萊恩再次遠赴亞洲加盟越南VBA海豚隊，執教備受肯定，獲得年度最佳教練提名。
「我們希望透過外籍教練帶來不同的刺激，萊恩擁有非常豐富的經歷，而他著重溝通、團隊的執教哲學，剛好跟我們組隊理念相同，經過幾次面試與討論後，我們決定由萊恩擔任新北國王隊史第一任總教練，」新北國王總經理毛加恩說道。
「萊恩不只執教還具備球員開發的長才，幫助過許多球員成功踏上NBA殿堂，我們希望能借助他的力量，帶領本土球員們突破與成長。」
新北國王持續努力為新賽季做準備，組建守護新北市的「國王護衛軍」，盼能夠在第一個賽季就打出佳績。接下來將陸續公佈助理教練團隊、隊徽、球衣、主場等，敬請球迷們期待，同時與球迷們齊心對抗疫情，攜手度過最艱難的時刻，迎接新賽季的到來。