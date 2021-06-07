母國贈台灣124萬疫苗！在台日人曝「暖心際遇」：太感動

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她隨後也分享另一位安田先生的遭遇，「安田先生在住家附近水果店購物，結帳時老闆多放一顆芒果，安田先生充滿疑惑問：為什麼？水果店老闆也說：謝謝日本！」
日籍友人的經歷也不禁讓Choyce讚嘆「台灣人的友愛，日本朋友都感動得說不出話來，謝謝台灣朋友善待在台日本人，這是最美的風景。真正的外交不是靠政府，而是你我每個人的努力，看看司機大哥與水果店大叔就知道，他們為我們示範真正的國民外交」。
不少網友也紛紛留言回應「日本人來給老公看診，老公直接出示台日友好的圖，日本人很害羞的笑笑，離開前也跟老公說聲：謝謝」、「真的是如此沒錯！每個人都發揮一點力、做好最棒的國民外交」、「之前在日本工作，晚上加班沒車子搭，坐計程車回家，司機聽到我是台灣人就沒跟我收費了，跟我說謝謝台灣311時的幫助」、「前年去日本玩，入園買票時，售票員知道我們是台灣人，馬上站起來對我們90度鞠躬，感謝台灣311幫忙」、「前幾年去日本旅遊，遇到當地一位阿公很慎重的道謝311時台灣的援助，即便語言不通仍感受的滿滿的誠意，雖然看到很多報章雜誌提到感謝太多太久，但親身交流真的很不一樣」。（編輯：潘毅）
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