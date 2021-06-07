感動！中華女籃惜敗 錢薇娟臉書湧入球迷打氣：歡迎回家
中華女籃三對三代表隊出征歐洲爭取東京奧運參賽權，可惜4強賽不敵地主匈牙利，無緣決賽和東奧門票，不過拚戰精神感動無數熬夜加油的球迷們，總教練錢薇娟今(7)日在臉書道感謝，「中華隊170四小龍，任務解除。我們要回家了！」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-07 12:34:16｜2021-06-07 12:40:10
這次三對三代表隊由劉希曄、林仙芳、魏于淳組成「三劍客」，雖首站在奧地利未能取勝，但前天轉戰匈牙利，勝場終於開張，接連擊敗伊朗和愛沙尼亞，挺進4強，可惜面對人高馬大的匈牙利，最後以9：21落敗，也結束這次征戰。
因疫情關係這回僅有3名選手出戰，場場都打到體力透支，初到奧地利還因防疫規定不同，出現口罩不足情況，所幸旅外台人全力支援，代表隊也用精采表現回報，劉希曄說，「非常的累，但內心意志告訴我們要堅持下去。」
錢薇娟這幾日也在臉書分享這趟征戰過程的點點滴滴，並感謝所有幫助她們的人，今天寫下，「中華隊170四小龍，任務解除。我們要回家了！」貼文底下湧入上百留言，「妳們好棒！歡迎回家」、「辛苦了！你們是我們的驕傲」。
錢薇娟是台灣女籃的傳奇人物，選手時期多次代表國家隊出戰，去年出任爆紅節目《全明星運動會》領隊，再次打開知名度，也讓這次三對三代表隊受國人矚目。