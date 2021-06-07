確診者回台南篩檢賺5,000？黃偉哲嘆好意被曲解

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲昨日出招，呼籲台南旅外子弟「退票聯防守護台南」，若非得回家者也要嚴守「家戶聯防」，返鄉第一站到篩檢站，請市民朋友及里鄰長協助通報返鄉未篩檢者，經通報快篩陽性獎金1,000元，若是PCR陽性獎金10,0000元，雖然有許多民眾贊成，但卻遭到同黨議員反對。
而網路上也出現「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可一人分5,000」的討論出現，地方公民團體台南新芽也批，這些亂象實足以證明該政策不但無法達到家戶聯防的效果，甚至可能造成鼓勵移動的風險。
對此，台南市長黃偉哲強調，此政策並非強制性質，有鑒於台南市目前確診者都是從高風險地方返回，因此建議從北部南返者自行前往篩檢站篩檢，或經由親友邀請前往篩檢，彼此互相關懷健康，希望能藉此確保社區安全，避免形成感染源不明的大規模流行，這是希望市民互相提醒的好事，並非強制篩檢，若是民眾不願篩檢，也建議能在家做自主健康管理。
黃偉哲說，依照傳染病防治特別條例第13條，確診或疑似個案不服指示可能有感染他人風險，處2年以下有期徒刑、拘役，或20至200萬元罰金，這個刑罰是很重，如果因此而傳染給其他人，是既不道德又違法，不排除用一罪一罰方式來加重處罰，他相信民眾都是有判斷力、有同理心的，不會為了跟人家均分獎金，讓自己可能會被罰二十萬以上，「這算盤怎麼打都不合算」。
另有關媒體接獲民眾投訴，有北部性工作者疑因接觸確診者，篩檢後須自主管理，但卻欺騙醫生謊稱已退燒，並搭高鐵南下接客，黃偉哲指出，這一樣適用傳染病防治特別條例第13條，如果有查到民眾若與確診者接觸並遭匡列，可能被歸類為居家隔離、自主健康管理及自我健康監測三類，違反相關規定擅自出外，將請警方協助追查行蹤，查若屬實一定嚴加處分。
針對有媒體報導高鐵在1天內退票1萬張，黃偉哲也表示，感謝民眾以行動愛家鄉，與病毒作戰，步步都要戒慎恐懼，端午連假是防疫的攻堅階段，希望民眾繼續退票、繼續宅在原地過節，大家一起拚，一起撐過去，愛家人、愛朋友、愛故鄉，大家疫後再相聚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。