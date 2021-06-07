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三級警戒再延至628！北漂妹吐「孤獨困境」　全場爆共鳴

▲全國防疫三級警戒管制二度延長至6月28日，一名前往北部工作的女網友就分享了一個人在台北租小套房的孤獨心聲，意外獲得不少租屋族共鳴。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲全國防疫三級警戒管制二度延長至6月28日，一名前往北部工作的女網友就分享了一個人在台北租小套房的孤獨心聲，意外獲得不少租屋族共鳴。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 12:49:07

由於國內疫情尚未回穩，行政院今（7）日宣布拍板，將延長全國的防疫三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。對此，有名上北部工作的女網友就在PTT上分享自己一個人在台北租小套房的孤獨心聲，更感嘆自己一人關在狹小空間每天看著確診數字，「覺得在家裡防疫心情更受挫了」，話題曝光後意外掀起不少網友共鳴。

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自5月19日起第3級警戒擴及全台，國內本土疫情居高不下，行政院今二度宣布將延長防疫三級警戒管制，這名女網友也在PTT的WomenTalk版上感嘆，自己居家工作已經超過三個禮拜，住在一個只有八坪大小的套房內，因為沒有廚房、沒有廚具，避免外出只能餐餐吃外送或煮泡麵，就算樓下有711也只能一周去一次。

▲德國研究發現，居家辦公恐凸顯員工的住屋貧富差距，若持續無差別實施，將引發社會動盪。（圖／翻攝自Pixabay）
▲因應疫情，居家辦公成為不少上班族的工作型態，但也因此模糊了工作與生活的界線。（圖／翻攝自Pixabay）
此外，她也提到因為在家上班，「感覺工時也變長了，都忘記中午時間要休息、晚上下班時間不工作」，除了開會得隔著一個螢幕與他人視訊以外，幾乎沒有與他人對話的機會，「好久沒跟人面對面對談，連出門都不敢了，何況是回家鄉」。

原PO羨慕的表示「看到大部分親友防疫至少有空間活動、有室友陪伴，但一個人在小套房還能做些什麼？真的是快悶壞了」，同時也指出看到確診數字沒有下降，覺得在家裡防疫心情更受挫，但為了防疫只能繼續忍耐下去「希望堅持是會有成果的！一起加油」。

▲房間超熱該如何自然降溫？居家族曝2方法。（示意圖／取自pixabay）
▲許多租屋族的居住空間狹小，根本沒有多餘的空間能夠擺放廚具、下廚料理。（示意圖／取自pixabay）
文章曝光後，許多租屋族也相當感同身受，紛紛留言直呼「我也是！真的要悶壞了」、「以為看到自己發文」、「在家快悶壞惹，然後作息逐漸廢掉哈哈」、「小套房沒廚房+1」、「沒冰箱沒廚房天天泡麵麥片的雙北難民來報到」。另外也有不少網友也熱心建議「你需要線上遊戲」、「打掃房間、買萬用鍋自己下廚、補充工作需要的知識、打電話給男友跟家人講話，多找找以前想做沒機會做的事來做」、「有小陽台或小窗台的話種個小盆栽吧」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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