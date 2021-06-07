三級警戒再延至628！北漂妹吐「孤獨困境」　全場爆共鳴

由於國內疫情尚未回穩，行政院今（7）日宣布拍板，將延長全國的防疫三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。對此，有名上北部工作的女網友就在PTT上分享自己一個人在台北租小套房的孤獨心聲，更感嘆自己一人關在狹小空間每天看著確診數字，「覺得在家裡防疫心情更受挫了」，話題曝光後意外掀起不少網友共鳴。

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自5月19日起第3級警戒擴及全台，國內本土疫情居高不下，行政院今二度宣布將延長防疫三級警戒管制，這名女網友也在PTT的WomenTalk版上感嘆，自己居家工作已經超過三個禮拜，住在一個只有八坪大小的套房內，因為沒有廚房、沒有廚具，避免外出只能餐餐吃外送或煮泡麵，就算樓下有711也只能一周去一次。

▲因應疫情，居家辦公成為不少上班族的工作型態，但也因此模糊了工作與生活的界線。（圖／翻攝自Pixabay）

此外，她也提到因為在家上班，「感覺工時也變長了，都忘記中午時間要休息、晚上下班時間不工作」，除了開會得隔著一個螢幕與他人視訊以外，幾乎沒有與他人對話的機會，「好久沒跟人面對面對談，連出門都不敢了，何況是回家鄉」。

原PO羨慕的表示「看到大部分親友防疫至少有空間活動、有室友陪伴，但一個人在小套房還能做些什麼？真的是快悶壞了」，同時也指出看到確診數字沒有下降，覺得在家裡防疫心情更受挫，但為了防疫只能繼續忍耐下去「希望堅持是會有成果的！一起加油」。

▲許多租屋族的居住空間狹小，根本沒有多餘的空間能夠擺放廚具、下廚料理。（示意圖／取自pixabay）

文章曝光後，許多租屋族也相當感同身受，紛紛留言直呼「我也是！真的要悶壞了」、「以為看到自己發文」、「在家快悶壞惹，然後作息逐漸廢掉哈哈」、「小套房沒廚房+1」、「沒冰箱沒廚房天天泡麵麥片的雙北難民來報到」。另外也有不少網友也熱心建議「你需要線上遊戲」、「打掃房間、買萬用鍋自己下廚、補充工作需要的知識、打電話給男友跟家人講話，多找找以前想做沒機會做的事來做」、「有小陽台或小窗台的話種個小盆栽吧」。（編輯：楊智傑）