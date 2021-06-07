公費疫苗要去哪裡打？LINE按4下就知　附近院所全跳出　

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點進去就能看到自己的住所附近有哪些可以提供公費疫苗接種的院所，非常方便，例如住在信義區的民眾，打開就能看到「台北市立聯合醫院-忠孝院區」等等；除此之外，LINE熱點裡面也能查詢COVID-19快篩站，還有實聯制的餐廳等等，都附有地址跟電話還有地圖顯示，相當方便。
而目前施打疫苗進度，指揮中心日前表示，現階段開放的公費接種對象，雙北地區屬於第1類至第3類未曾接種第1劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先；雙北以外縣市，則以未曾接種疫苗的第1類醫事人員為接種對象，會再視疫苗接種進度，逐步開放至第2、3類及機構對象；目前尚未開放的公費對象，後續也會儘快開放公費接種。（編輯：張嘉哲）
目前中央宣布公費接種疫苗順序
1.醫事人員
2.中央及地方防疫人員
3.高接觸風險第一線工作人員
4.因特殊情形必要出國者
5.長照機構住民、工作人員
6.75歲以上長者
7.維持社會運作必要人員
8.軍人
9.65到74歲長者
10.19到64歲有易導致嚴重疾病高風險族群
11.50到64歲成人
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。