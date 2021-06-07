跟進歐盟？日本擬推行「疫苗護照」最快今夏上路

歐盟預計在7月推出疫苗護照，全球各國也開始討論實施可能性。日本當局也正在擬定，在今年夏天推出疫苗護照，為已經接種、出國旅行的民眾提供接種證明，希望能藉此促進商務旅行以及其他活動。





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根據《日經新聞》報導，由官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正針對商務人士以及一般民眾的官方疫苗護照計畫進行討論，並且擬定在今年夏天先推出紙本疫苗護照，然後趕在年底前發布能藉由智慧型手機App使用的數位版本。





事實上目前有許多日本官員，在前往歐洲、美洲的海外出訪行程中，都會使用非官方證明，而現在越來越多場合都會詢問是否接種過疫苗，讓日本政府認為有必要推行疫苗護照。透過疫苗護照制度，不但能降低出國者以及入境國的感染風險，也能夠降低海外企業交流磋商的門檻。





日本對外貿易委員會主席小林健表示，「站在商業人士的立場來看，如果疫苗護照能讓自由流動成為可能，那將非常理想」。





疫苗護照將會由掌握國民資料並負責接種疫苗的地方政府簽發，證明上會列出接種人姓名、疫苗製造商和接種日期等資訊，並且與國家疫苗接種紀錄系統做連結，以保證其準確性。持有疫苗護照的民眾在搭乘國際航班或是入境他國時，必須出示疫苗護照。屆時商務人士、留學生以及長期旅居日本的外籍人士都是預期用戶之一。





▲歐洲將於7月開始實行「數位版疫苗護照」，透過掃描健康條碼證明已接種疫苗或是染疫康復後擁有抗體。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲在先前拍板批准「數位版疫苗護照」，將於7月開始實行。今年夏天只要接種過2劑疫苗或是從新冠肺炎（COVID-19）中康復的人，持有護照就能不需要隔離，也能在歐盟境內以及申根簽證國家進行商務旅行以及一般旅遊，包括德國在內等七個國家正投入試用。目前歐盟批准的疫苗有輝瑞疫苗（Pfizer）、莫德納疫苗（Moderna）、AZ疫苗（AstraZeneca）和嬌生（Johnson&Johnson）。而日本也是以此做為藍本，但當局仍抱持謹慎態度，並要求制定統一的指導方針，以防止公司和市政當局出現規則混亂。



