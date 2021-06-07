味全龍推防疫小遊戲　小龍女Chris、心璇體驗互動

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日前味全龍「疫情相挺 從我做起」防疫影片，由球員們代表感謝每一位堅守崗位的防疫英雄，呼應魏應充創辦人回饋社會的理念，獲得各界熱烈迴響。為繼續與民眾一起共同防疫，味全龍派出許久不見的黃柏豪，以及李凱威、郭天信3位球員，Dragon Beauties小龍女則派出心璇跟Chris 2位啦啦隊員，邀請球迷朋友們一起挑戰居家運動。
球團指出，去年二軍全壘打王黃柏豪終於傷癒歸隊，日前已在二軍上場比賽，許多球迷期待他早日升上一軍，因此先邀請他參與遊戲亮相。黃柏豪表示，防疫期間，大家還是要盡量減少外出、落實居家防疫，他也會多待在室內努力自主練習，希望能早日升上一軍，展現長程砲火。
球迷朋友們只要使用iPhone類載具，到App Store下載Active Arcade遊戲，選擇基本款Reaction，站在螢幕前面，根據畫面指示完成動作即可得到分數，不僅可以趁機活動筋骨，還能考驗反應能力。小龍女Chris說，一開始看別人玩，還以為很簡單，沒想到親自體驗後並不簡單，不僅考驗反應能力，還真的可以運動，最近防疫期間不能外出，也能藉此在家輕鬆動一動。
周末不能外出，球迷朋友們不妨來挑戰，想挑戰黃柏豪、李凱威、郭天信，請上味全龍官方、以及小龍女官方粉專（只要在11日晚間24時前至活動貼文下方，截圖上傳挑戰影片，就有機會抽中球員或小龍女的親筆簽名球。