美國派C-17來台！范世平曝「軍事內幕」：完全是場政治秀

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從上述的原因來看，范世平認為「由此可見這完全是一場『政治秀』。這是C-17首次來台，而且各種美軍塗裝都沒遮掩，大剌剌的飛來，讓臺灣人拍個夠，看個夠，還能與101大樓合體，桃機沒此能耐」。
范世平持續說，「美軍如此長驅直入的降落台灣，但解放軍卻只能繞台灣的自爽，如此讓習近平難堪。美軍是單刀直入，解放軍卻是隔靴搔癢。習近平陷入兩難，美國軍機降落松機是經台灣同意，解放軍敢申請嗎？要送來台灣人不敢打的國藥疫苗？若不與台灣協商的硬幹，被飛彈打下來，豈不更糗？但是沒動作又被認為太軟弱，被美軍吃死。最後只能再派軍機繞台，不但被嫌老套，台灣人也見怪不怪」。
范世平隨後也從軍事層面分析，「事實上這架C-17來台也有軍事意義，因為是從韓國的烏山基地起飛，雖是美軍但也要知會韓方。別忘了文在寅這次訪美與拜登發表的共同聲明，罕見提到了台灣海峽。顯示倘若美軍要介入台海，駐韓美軍可以立即馳援，這次C-17來台就是演練，摸清路線，且運輸量大。這也是告訴解放軍，切莫錯估情勢的玩火自焚，勿謂言之不預」。（編輯：潘毅）
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