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美國派C-17來台！范世平曝「軍事內幕」：完全是場政治秀

▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯搭乘C-17運輸機抵台。(圖／中央社提供)
▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯搭乘C-17運輸機抵台。(圖／中央社提供)

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 14:02:33

昨（6）日美國跨黨派訪問團搭乘C-17運輸機來台，更宣布將贈與台灣75萬劑疫苗，後續效應與目的也持續引發各界關注。對此，台師大政研所教授范世平今（7）日也分析其中內幕，並直言「這完全是一場政治秀」。

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范世平在臉書上，提到美國派C-17來台有「三個不需要」，第一，不需要派這麼大的飛機。美國C-17戰略戰術運輸機降落松山機場，這麼一大架可載重72公噸的龐然大物，怎麼只載了三位參議員與隨員？畫面看起來頗不協調；第二，美國參議員不需要跑台灣一趟。要贈送台灣疫苗，三位議員在首爾宣布即可，跑這一趟不但浪費時間，來回油錢所費不貲，更遑論台灣疫情嚴重，何必冒此風險？第三，不需要選在松山機場起降。C-17如此龐大，雖擅長短場起降，但降落松機時快接近跑道盡頭，為何不選在跑道更長的桃園機場？何況松機就在市區，而北市疫情嚴峻，桃機在郊區且空曠。

從上述的原因來看，范世平認為「由此可見這完全是一場『政治秀』。這是C-17首次來台，而且各種美軍塗裝都沒遮掩，大剌剌的飛來，讓臺灣人拍個夠，看個夠，還能與101大樓合體，桃機沒此能耐」。

▲范世平教授分析美國派C-17來台的背後目的。（圖／翻攝范世平臉書）
▲范世平教授分析美國派C-17來台的背後目的。（圖／翻攝范世平臉書）
范世平持續說，「美軍如此長驅直入的降落台灣，但解放軍卻只能繞台灣的自爽，如此讓習近平難堪。美軍是單刀直入，解放軍卻是隔靴搔癢。習近平陷入兩難，美國軍機降落松機是經台灣同意，解放軍敢申請嗎？要送來台灣人不敢打的國藥疫苗？若不與台灣協商的硬幹，被飛彈打下來，豈不更糗？但是沒動作又被認為太軟弱，被美軍吃死。最後只能再派軍機繞台，不但被嫌老套，台灣人也見怪不怪」。

范世平隨後也從軍事層面分析，「事實上這架C-17來台也有軍事意義，因為是從韓國的烏山基地起飛，雖是美軍但也要知會韓方。別忘了文在寅這次訪美與拜登發表的共同聲明，罕見提到了台灣海峽。顯示倘若美軍要介入台海，駐韓美軍可以立即馳援，這次C-17來台就是演練，摸清路線，且運輸量大。這也是告訴解放軍，切莫錯估情勢的玩火自焚，勿謂言之不預」。（編輯：潘毅）

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