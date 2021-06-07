未來不只企業能快篩！陳時中：擬讓民眾在家篩檢

隨著本土疫情延燒，國內對於篩檢量能的需求增大。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）表示，未來將鼓勵廠商進口相關試劑，讓民眾能夠在家就使用快篩；另針對是否社區有確診「黑數」，目前在熱區設置快篩站，就是要把潛藏病例找出來。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-07 14:44:43｜2021-06-07 15:44:28
陳時中說，指揮中心針對未來疫情，都有不同模型的推估與綜合判斷，至於是不是有「黑數」，目前就是積極把相關潛藏病例找出來，這也是在熱區設置許多篩檢站的原因；同時，也為了降低家戶傳染，因此在積極媒合相關對接的機構，以增加居家隔離的速度。
另針對目前除了允許企業快篩外，未來是否會開放民眾自己快篩？陳時中回應，目前正積極鼓勵廠商申請進口相關快篩試劑，讓民眾未來在家裡也能做快篩，也擴大篩檢量能。
此外，陳時中也說，目前沒有要強制企業做快篩，只是作為企業要監測員工健康的一種方，新竹科學園區部分，在國軍幫助下，有建構大型篩檢站，讓相關企業能夠篩檢。不過，陳也提到，快篩也有讓人憂心的地方，例如在京元快篩後的陽性率非常高，但另一家公司快篩後的陽性率就非常低，所以使用快篩還要特別小心。
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