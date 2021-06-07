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本土疫情衝擊老年族群！張上淳：死亡個案逾9成60歲以上

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（7）日說明國外疫苗發展等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（7）日說明國外疫苗發展等事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-07 15:00:51｜2021-06-07 15:43:28

近期本土疫情延燒，且確診者死亡率目前已高於全球平均。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，目前這波疫情的死者中，超過9成都屬於60歲以上的老年人。

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張上淳表示，根據這幾天資料來看，確實很多個案在確診後，很快就「出狀況了」，這裡面也請疾管署的昆陽實驗室，加速對病毒基因檢測序列分析，做相關探討，「也是會擔心有特別狀況」。

至於目前死亡個案狀況，張上淳指出，從5月11日至6月6日死亡的200多位個案中，其中60歲以上的比例佔91.5％，顯示年紀還是非常重要因素；此外，從發病到死亡平均約8至14日之間，也有約18％是在發病3日內就過世。

張上淳說明，這一方面有許多面向能夠探討，對病毒株也希望持續進行監測，這幾天也討論到，在醫院量能慢慢寬裕時候，盡量加速讓病人早點到醫院，以比較密集監測，避免確診者死亡的狀況發生。

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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