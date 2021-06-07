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因應本土疫情　指揮中心宣布全國三級警戒延至6／28

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日宣布，國內疫情三級警戒延至28日。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日宣布，國內疫情三級警戒延至28日。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-07 14:13:01｜2021-06-07 15:43:51

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線。

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指揮中心表示，相關相關措施如民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰；經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰；全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

▲中央流行疫情指揮中心宣布強化三級警戒延至6月28日。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布強化三級警戒延至6月28日。（圖／指揮中心提供）
指揮中心補充，其他措施如關閉休娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域；停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。；自我健康監測，有症狀應就醫；營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離；職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班；公共場域、大眾運輸加強清消。

指揮中心說明，針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病（例外情形除外），住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止；至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其COVID-19暴露風險情形。

指揮中心強調，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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