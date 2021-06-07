因應本土疫情　指揮中心宣布全國三級警戒延至6／28

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線。
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指揮中心表示，相關相關措施如民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰；經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰；全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。
指揮中心說明，針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病（例外情形除外），住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止；至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其COVID-19暴露風險情形。
指揮中心強調，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。