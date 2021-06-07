因應本土疫情　指揮中心宣布全國三級警戒延至6／28

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線。





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指揮中心表示，相關相關措施如民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰；經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰；全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。





▲中央流行疫情指揮中心宣布強化三級警戒延至6月28日。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)