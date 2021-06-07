COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

莫德納週三開打！陳時中：未來開放民眾自選廠牌

▲本土疫情大爆發，但台灣面臨疫苗短缺的狀況，中央雖將新進疫苗優先分配給各縣市醫護人員施打，但卻有網友爆料，女友身為護理師，但醫院卻規定只能等「班表有兩天連假」才能施打，讓他氣得大罵。（圖／指揮中心）
▲本土疫情大爆發，但台灣面臨疫苗短缺的狀況，中央雖將新進疫苗優先分配給各縣市醫護人員施打，但卻有網友爆料，女友身為護理師，但醫院卻規定只能等「班表有兩天連假」才能施打，讓他氣得大罵。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-07 15:38:52｜2021-06-07 15:39:32

針對日前購入的美國莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）表示，預計週三就會開始施打；未來隨著施打疫苗廠牌越來越多，也會開放民眾自選品牌施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於未來疫苗施打的順序，陳時中表示，過去有開放公費同住家人施打，但目前這部分是暫停，會先把一到三類族群完成施打；至於先前有打第一劑的民眾，現在有保留一部份額給間隔10到12週的民眾打完；相關必要人員部分，會交由國防部、經濟部來規劃，這部分大多是基層人員，量非常小，不會打到長官去；至於未來施打順序，明日會由預防接種組開會做出定案。

陳時中說明，已往有分為公費與自費，但未來將以公費體系為主，這樣的架構下，希望施打量能夠增加，且也會規劃在優先族群施打一段時間過後，如果還有量能就繼續往下續延，不會讓其他族群的等候時間太久，這對整體防疫才有幫助；當然一至三類族群會直接接觸病毒，所有施打時間會停留較長，接下來就會開放讓高染病可能性的族群優先施打。

至於民眾是否能選擇廠牌，陳時中指出，過去只有AZ一個品牌，因此大家沒得選，未來會有多種廠牌可以選擇，當然民眾選擇還是要考慮施打地點、第二劑施打時間會不會延誤等，但會尊重大家的選擇。

最後，針對先前購入的美國莫德納疫苗，陳時中指出，現在就會開始配送，預計週三（9日）正式開始施打。

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀