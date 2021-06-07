莫德納週三開打！陳時中：未來開放民眾自選廠牌

針對日前購入的美國莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）表示，預計週三就會開始施打；未來隨著施打疫苗廠牌越來越多，也會開放民眾自選品牌施打。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-07 15:38:52｜2021-06-07 15:39:32
對於未來疫苗施打的順序，陳時中表示，過去有開放公費同住家人施打，但目前這部分是暫停，會先把一到三類族群完成施打；至於先前有打第一劑的民眾，現在有保留一部份額給間隔10到12週的民眾打完；相關必要人員部分，會交由國防部、經濟部來規劃，這部分大多是基層人員，量非常小，不會打到長官去；至於未來施打順序，明日會由預防接種組開會做出定案。
陳時中說明，已往有分為公費與自費，但未來將以公費體系為主，這樣的架構下，希望施打量能夠增加，且也會規劃在優先族群施打一段時間過後，如果還有量能就繼續往下續延，不會讓其他族群的等候時間太久，這對整體防疫才有幫助；當然一至三類族群會直接接觸病毒，所有施打時間會停留較長，接下來就會開放讓高染病可能性的族群優先施打。
至於民眾是否能選擇廠牌，陳時中指出，過去只有AZ一個品牌，因此大家沒得選，未來會有多種廠牌可以選擇，當然民眾選擇還是要考慮施打地點、第二劑施打時間會不會延誤等，但會尊重大家的選擇。
最後，針對先前購入的美國莫德納疫苗，陳時中指出，現在就會開始配送，預計週三（9日）正式開始施打。
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