快訊／本土再添219例！指揮中心證實：又22人死亡

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）