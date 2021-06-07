名家論壇》盧燕俐／如何搶賺投信季底作帳行情

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其中，南電幾乎是各大明星經理人的最愛，近幾年績效出色的野村、統一、復華、國泰投信等，皆先後有佈局，股價也從去年低點的40多元，一路井噴到年底的182元，正當多數散戶喊買不下手時，沒想到，今年依舊持續創高，一度漲破350元。
正因南電大漲，產生了比價效應，讓基期較低的景碩，成了投信加碼的重心，近一周買超5527張，遠勝欣興的4467張，與南電的1108張。
比較值得一提的是，航運股大吸金，不但當沖比屢屢突破6成，漲跌幅劇烈，就連投信都來參一腳，甚至持股高水位，據已揭露資訊，截至4月底，安聯、統一和日盛，旗下有多檔基金，長榮持股占比高達7~8％，季底前是否會再有一波拉抬，還是反轉成了結帳行情，都需進一步追蹤。
至於高股息股，除了台泥與亞泥近7%現金殖利率，受法人青睞之外，富邦金配現金3元，殖利率約4％，京城銀配1.8元，殖利率約4.5％，外加明年可能有升息題材，同樣都吸引特定投信的買盤。
另外，也可留意過去一年績效前段班的基金，為續保優異成果，是否會刻意拉高重要持股股價，尤以先前已跌深的電子股受矚目，像是多檔基金都高持股的聯電、聯詠、聯發科、群創、友達、天鈺等等。
其中，聯電是6月4日單日投信買超第二名，張數高達1.2萬張，且連續四個交易日買超，相較下，外資幾乎天天調節，呈現「土洋對作」情況。聯電先前已從62元高點，反轉跌至43元，大跌三成後，近期又回升至53元附近，漲幅兩成多。
由於整體半導體產業出現雜音，加上京元電與超豐陷染疫風暴，外資對半導體族群並未積極作多，目前僅靠內資撐盤，也許無法短線就此重返榮耀，但跌深後的反彈行情，仍值得期待。
最後聊聊散戶十分喜愛的面板股。以友達為例，4月底到5月中旬，跌幅高達35%％，之後再反彈25％，基本面已浮現隱憂。主要是疫情期間，宅經濟發威，面板報價持續大漲一年，但6月報價漲幅已收斂，預估下半年隨著歐美逐漸解封，民眾開始走出戶外，報價將走出不一樣的趨勢。就基本面而言，面板族群的挑戰確實比較多。
總而言之，這次的作帳行情，有別於以往，投信總重壓中小型股，今年不少大型傳產與價值股表現優異，加上跌深的電子股，作帳標的會有嶄新風貌，建議讀者緊盯每日籌碼變化，更有利波段操作。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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