無慢性病史！指揮中心證實：30多歲確診女住院6天死亡

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案8836為30多歲的女子，無慢性病史，因接觸其他確診者染疫，個案在5/26出現發燒咳嗽和喉嚨痛，個案在5/29快篩陽性，但之後PCR採檢陰性，一直到5/31又PCR採檢陽性，到6/1住院，不幸在6/6就死亡。
另外，案9226為一名40多歲的男子，有過萬華活動史，在5/25出現咳嗽跟呼吸困難，經採檢後在5/29住院，6/2確診，但僅短短兩天的時間就不幸死亡。
指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。