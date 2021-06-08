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無慢性病史！指揮中心證實：30多歲確診女住院6天死亡

▲陸軍33化學兵群派遣官兵，前往北市採檢站、捷運站及醫院外圍消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群派遣官兵，前往北市採檢站、捷運站及醫院外圍消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-08 14:12:39｜2021-06-08 15:25:30

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（8）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增219例本土確診個案，以及新增22人死亡。

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指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

▲指揮中心公布8日確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布8日確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
 

案8836為30多歲的女子，無慢性病史，因接觸其他確診者染疫，個案在5/26出現發燒咳嗽和喉嚨痛，個案在5/29快篩陽性，但之後PCR採檢陰性，一直到5/31又PCR採檢陽性，到6/1住院，不幸在6/6就死亡。

另外，案9226為一名40多歲的男子，有過萬華活動史，在5/25出現咳嗽跟呼吸困難，經採檢後在5/29住院，6/2確診，但僅短短兩天的時間就不幸死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

▲6/8國內新增219例新冠肺炎確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲6/8國內新增219例新冠肺炎確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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