COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

社團指導老師成紓困孤兒　立委籲放寬標準

▲民進黨立委鍾佳濱等人今天表示，學校社團指導老師、體育教練等教育輔佐人員成紓困孤兒。(圖／市政府提供）
▲民進黨立委鍾佳濱等人今天表示，學校社團指導老師、體育教練等教育輔佐人員成紓困孤兒。(圖／市政府提供）

中央社

2021-06-07 16:06:36

（中央社記者林育瑄台北7日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天表示，學校社團指導老師、體育教練等教育輔佐人員因屬於非典型就業，不能適用安心即時上工方案，成為紓困孤兒，呼籲放寬標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞發署勞動力創新發展中心主任游明鑫說，會研議能否由教育部提供證明替代，但也希望教育部協助釋出職缺。

本土疫情嚴峻，行政院會3日通過紓困4.0特別預算案。民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、江永昌、吳琪銘、黃世杰今天共同舉辦「無勞保打工族也要安心即時上工」線上記者會。

鍾佳濱說，學校社團指導老師、體育教練等教育輔佐人員是紓困孤兒，因屬於非典型就業，受疫情停課而失去收入，需依賴勞動部的安心即時上工方案，但這個方案以過去1年曾投保勞保為認定資格，許多非典型就業者因為工作不穩定沒有加入職業工會投保，也沒有雇主幫忙投保，失業卻無法拿到救命的工作職缺。

江永昌認為，部分地區沒有職業工會，而且會費及保費並非人人都能負擔，收入弱勢者須顧慮更多，勞動部應考慮是否放寬安心即時上工計畫認定標準，如出具過去1年有進行教學工作的證明即可。

黃世杰指出，這類非典型勞工不符合勞動部、教育部的紓困範圍，這些同樣在學校服務，但領取鐘點費，而未被學校加勞保的人員也應納入。

社團老師趙文俊說，許多社團老師、安親課後教師等，「有課才可領錢」的斜槓工作者受停課影響，不只現在課程停擺，連暑假期間的營隊也可能無法開課，預估受影響期將從5月中旬一路延續到8月。

教育部國民及學前教育署國中小組長武曉霞表示，在安心即時上工方案方面，如果勞動部願意採認學校開立的服務證明，教育部願意配合辦理。

勞動部勞動力發展署勞動力創新發展中心主任游明鑫說，因安心即時上工方案不是全民上工計畫，資源與職缺有限，目前盡量採取寬鬆認定標準，會再研議是否可由教育系統提供非典型教育工作者證明，因為若要納入，所需職缺會變多，而在全部3萬多個職缺中，教育部提供1400多個職缺，看起來還有很大能量，可能需幫忙釋出職缺。（編輯：黃國倫）1100607

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀