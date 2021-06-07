社團指導老師成紓困孤兒　立委籲放寬標準

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本土疫情嚴峻，行政院會3日通過紓困4.0特別預算案。民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、江永昌、吳琪銘、黃世杰今天共同舉辦「無勞保打工族也要安心即時上工」線上記者會。
鍾佳濱說，學校社團指導老師、體育教練等教育輔佐人員是紓困孤兒，因屬於非典型就業，受疫情停課而失去收入，需依賴勞動部的安心即時上工方案，但這個方案以過去1年曾投保勞保為認定資格，許多非典型就業者因為工作不穩定沒有加入職業工會投保，也沒有雇主幫忙投保，失業卻無法拿到救命的工作職缺。
江永昌認為，部分地區沒有職業工會，而且會費及保費並非人人都能負擔，收入弱勢者須顧慮更多，勞動部應考慮是否放寬安心即時上工計畫認定標準，如出具過去1年有進行教學工作的證明即可。
黃世杰指出，這類非典型勞工不符合勞動部、教育部的紓困範圍，這些同樣在學校服務，但領取鐘點費，而未被學校加勞保的人員也應納入。
社團老師趙文俊說，許多社團老師、安親課後教師等，「有課才可領錢」的斜槓工作者受停課影響，不只現在課程停擺，連暑假期間的營隊也可能無法開課，預估受影響期將從5月中旬一路延續到8月。
教育部國民及學前教育署國中小組長武曉霞表示，在安心即時上工方案方面，如果勞動部願意採認學校開立的服務證明，教育部願意配合辦理。
勞動部勞動力發展署勞動力創新發展中心主任游明鑫說，因安心即時上工方案不是全民上工計畫，資源與職缺有限，目前盡量採取寬鬆認定標準，會再研議是否可由教育系統提供非典型教育工作者證明，因為若要納入，所需職缺會變多，而在全部3萬多個職缺中，教育部提供1400多個職缺，看起來還有很大能量，可能需幫忙釋出職缺。（編輯：黃國倫）1100607