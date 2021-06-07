水情燈號連跳兩級　高雄市即日起「水情正常」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁說，他在某一次的抗旱會議上曾對著團隊說「一定要確保大家水龍頭打開有水」，寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈，所以年初以來，幾乎每週與水利會呂文豪會長、水利局蔡長展局長、水利署及自來水公司開會，每天都在監控水情的變化，取水多少、用水多少，都要滴滴計較。
到了4月，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多，陳其邁指出，這時市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，省下了超過兩座澄清湖水庫的水量；而除了中央開鑿的30口抗旱水井外，市府更啟動緊急鑿井計畫，額外再開鑿32口抗旱水井，到五月已陸續供水，並出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，即使全台不下雨，澄清湖還能維持八成以上的滿水量。
陳其邁笑說，在種種的努力下終於等來了今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水，成為最快水情反轉的城市，這都要感謝所有市民朋友一起配合節水，以及中央地方所有水利同仁的努力。