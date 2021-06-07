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水情燈號連跳兩級　高雄市即日起「水情正常」！

▲經濟部宣布，今（7）日起，高雄水情從減壓供水的黃燈轉為水情正常，高雄市長陳其邁開心的在臉書分享這個好消息。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲經濟部宣布，今（7）日起，高雄水情從減壓供水的黃燈轉為水情正常，高雄市長陳其邁開心的在臉書分享這個好消息。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-07 14:18:05

大高雄地區自5月29日起水情燈號由減量供水橙燈轉回夜間減壓供水黃燈後，昨（6）日因滯留鋒面影響，高雄市降下豪大雨，但也因此讓高雄水情反轉，水情燈號連跳兩級，恢復到為「水情正常」，高雄市長陳其邁說，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水

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昨日高雄市受到滯留鋒面影響，32個行政區達豪雨等級，14個測站24小時累積雨量就高達300毫米以上，雨勢驚人；今天經濟部則宣布高雄水情從黃燈一口氣連跳兩級，恢復為「水情正常」，成為最快水情反轉的城市。

陳其邁說，他在某一次的抗旱會議上曾對著團隊說「一定要確保大家水龍頭打開有水」，寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈，所以年初以來，幾乎每週與水利會呂文豪會長、水利局蔡長展局長、水利署及自來水公司開會，每天都在監控水情的變化，取水多少、用水多少，都要滴滴計較。

▲今（7）日起，高雄水情從減壓供水的黃燈轉為水情正常。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲今（7）日起，高雄水情從減壓供水的黃燈轉為水情正常。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
到了4月，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多，陳其邁指出，這時市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，省下了超過兩座澄清湖水庫的水量；而除了中央開鑿的30口抗旱水井外，市府更啟動緊急鑿井計畫，額外再開鑿32口抗旱水井，到五月已陸續供水，並出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，即使全台不下雨，澄清湖還能維持八成以上的滿水量。

陳其邁笑說，在種種的努力下終於等來了今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水，成為最快水情反轉的城市，這都要感謝所有市民朋友一起配合節水，以及中央地方所有水利同仁的努力。

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