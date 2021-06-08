黃明志跨海打氣　「讓世界看到台灣防疫效率」

黃明志以歌曲《你不認識我》奪下美國泰利獎（Telly Awards）的「網路最佳MV獎－銀獎」、「電視最佳MV獎 - 銅獎」；以歌曲《老人癡愛》拿走「網路最佳MV獎-銀獎」，共3個獎項，黃明志第一時間分享得獎心情表示：「可以在2021第42屆美國泰利獲得3個獎項真的很大的驚喜。」此外，黃明志也跨海向疫情升溫的台灣給予加油打氣。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-08 08:00:00
台北觀光歌曲《你不認識我》這支影片的特色亮點，在於行銷台北除了到處美景和正妹很多也是特色之一。而近來台灣疫情升溫，黃明志對此也分享看法，「希望疫情趕快結束，可以回到台灣繼續工作，疫情剛爆發的時候台灣把疫情控制的很好，相信台灣快就能解除三級警戒，黃明志認爲亞洲國家裏台灣應該做得到，因爲很多亞洲國家都已經失控，希望可以讓世界各地看到台灣對於防疫效率！」
因為疫情時期黃明志的影片總是讓人看了格外紓壓，現在疫情肆虐影響很多演藝人員的生計問題，黃明志透露疫情時拍攝影片的難處：「最難克服的應該是社交距離，因爲警察都會不定時在檢查，馬來西亞現階段還是在封國當中，所以跨城市跨縣都是需要被檢查，還有許多的申請手續，包括開拍前每一位劇組工作人員，演員都需要去診所檢測是否染疫，才能確保參與拍攝。」
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