黃明志跨海打氣　「讓世界看到台灣防疫效率」

黃明志以歌曲《你不認識我》奪下美國泰利獎（Telly Awards）的「網路最佳MV獎－銀獎」、「電視最佳MV獎

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銅獎」；以歌曲《老人癡愛》拿走「網路最佳

MV

獎

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銀獎」，共3個獎項，黃明志第一時間分享得獎心情表示：「

可以在2021第42

屆美國泰利獲得3個獎項真的很大的驚喜。」此外，黃明志也跨海向疫情升溫的台灣給予加油打氣。

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