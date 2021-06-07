勞動部宣布移工防疫新制　1人確診即匡列密切接觸者

勞動部次長王安邦今（7）日出席指揮中心記者會並宣布，針對移工指引已新增只要一確診即匡列密切接觸者，另外在京元電群聚，已進駐通譯人員，協助與移工溝通也發出防疫包，並每日聯繫，最後也已成立「移點通」的line@，提供4國語言的防疫政策與資訊。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-07 14:50:19｜2021-06-07 15:42:53
、針對移工管理措施，已經頒布移工指引，同時也新增一部分，廠區只要有一名員工確診，就要匡列職場密切接觸者，同時實施居家隔離，而廠區有分abc等不同廠區，其他廠區未發生疫情時，在分艙分流以及產線、住宿地點不得任意變動等，也新增修訂指引。
另外，因為已經開始進行移工有50人以上住宿，已進行全國實地訪查，預計在周三要全數完成，總計有1168家。針對移工的隔離與宿舍降載，勞動部將編列預算，補貼移工至防疫旅館檢疫隔離。
針對苗栗京元電，所有移工全數停工，勞動部已經在昨天啟動關懷機制，除了進駐通譯人員，協助與移工溝通，同時廣播、提供防疫包，提供移工能夠有情緒心理支持，兩千多個移工勞動部關懷專線都掌握電話，每日定期與移工聯絡。
最後也呼籲，拜託全國國人協助，勞動部已成立「移點通」的line@，先前透過雇主工業區仲介單位，邀請移工加入，主要內容包含每日指揮中心宣布重大防疫措施，和疫情狀態，也針對防疫提醒推播，有部分移工還沒有使用line@，拜託國人有聘請移工的，到勞動力發展署網站，一點開就有下載點，裡面有四國語言，要請國人朋友能夠協助幫忙。
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