奧運三對三籃球熱潮 國際認證台灣3X3聯盟推聯名商品
國際FIBA3X3在台灣認證的聯盟Absolute3X3在台灣今年即將舉辦第二年的賽季，去年在台灣各縣市旋風式的比賽，也替各縣市政府帶來不一樣的國際城市行銷機會，也替各贊助商帶來出乎意料的效果。故在奧運3X3熱潮來襲的這時候，Footer運動機能除臭襪主動與Absolute3X3推出聯名籃球襪，把資源熱情挹注國內三對三的賽事，也拋磚引玉希望更多贊助商能支持三對三。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-07 15:22:31｜2021-06-07 15:22:35
剛落幕的奧運3X3資格賽，台灣以三個人的陣容，相當辛苦的在匈牙利舉辦的六搶一賽事，在四強賽才因體力的確有落差的情況下落敗，但是台灣在國際三對三的機會，也更在這次比賽顯現出來，若可以在接下來的四年好好培養FIBA3X3的選手，固定參與認證的聯盟比賽及國際賽事，累積積分與經驗，未來台灣要在國際取得一席之地將不是夢。
疫情持續三級警戒無法外出運動，讓平日有運動習慣的民眾只能選擇在家健身，曾經身為運動員的Footer總經理黃立忠也提醒:「即使在家運動，也要穿好襪子穿好鞋子，才能保護雙腳，有效避免運動傷害」。Footer為跟大家一起守住疫情，緊急採購抗霧護目鏡限量3000支讓消費者10元加價購。