陳零九確診4天後　「五堅情」演唱會宣布延期！

歌手陳零九日前宣布確診染疫，之後更爆出確診前與「五堅情」團員一起練舞，成為外界議論的焦點。而原先預計「五堅情」將於8月21日在高雄巨蛋舉辦演唱會，今（7）日稍早宣布演唱會延期。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-07 15:40:54｜2021-06-07 15:58:04
「五堅情」所屬的滾石唱片稍早在臉書發文提到：「為保護所有堅果們（五堅情粉絲名）的健康安全，我們內部經過多次討論與多方謹慎考量後，決定延期舉行2021年8月21日於高雄巨蛋舉辦的五堅情『月面著陸』演唱會，詳細的演唱會售票資訊與演唱會相關時程公告，會重新討論擬定後，另擇日公布。」也呼籲歌迷：「這段時間也請大家照顧好自己，保護自己也保護他人。」
針對演唱會取消一事，五堅情團員一起表示：「從年初開始，真的感覺已經準備了很久，高雄巨蛋的舞台很大，我們其實準備了超多驚喜，但現在只不過是必須讓驚喜再保密久一點，疫情期間大家一定要注意身體健康，照顧好自己，我們一起努力期待再見面的那一天。」
陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、小賴因為節目《娛樂百分百》遊戲單元而組成團體「五堅情」。先前陳零九驚爆確診染疫，後來更爆出確診前與邱鋒澤、黃偉晉、小賴一起練舞，4人因此要連帶進行自主居家隔離。此外，4位團員在得知陳零九染疫後，陸續在社群媒體上報平安，分享身體健康狀況。
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