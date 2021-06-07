南部三大水庫進帳7千萬噸 用水壓力稍紓解 民眾仍需節水

梅雨鋒面帶來豐沛雨量，滯留鋒面已逐漸減弱並緩慢北移，全台受鋒面影響程度減弱。目前中央氣象局對台南已解除大雨特報，但未來可能還會有零星雨勢，民眾外出仍請攜帶雨具，而山區降雨雖然不如平地，但對飢渴已久的水庫蓄水量仍大有助益，本次梅雨鋒面降雨為台南3大水庫的總蓄水量增加約7,000萬噸。





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台南水利局表示，本次梅雨鋒面自5日上午7時至7日上午7點止，除了白河水庫之外，曾文、烏山頭及南化3大水庫增加了7,210萬噸蓄水量，總蓄水量達到1億4,820萬噸。市長黃偉哲表示，雖然水庫蓄水量有增加，但民眾還是不能太鬆懈，水情還不到樂觀地步，限水措施也尚未宣告解除，用水仍然緊張，大家還是要謹慎小心面對嚴峻水情，持續落實節約用水。











台南水利局補充說明，本次強降雨截至今(7)日中午12時止，總計積淹水通報案件計有28處，目前均已全數退水。部分道路有積淹水災情傳出，主要係強降雨集中宣洩不及所致，多數地區於降雨趨緩後隨即退水，少部分低窪及涵洞區域，如麻豆區北勢南57涵洞、北勢里東平寮過西平寮涵洞及新市區三舍里涵洞等低漥處也皆退水，另行政院農委會水土保持局對本市發布3條黃色土石流警戒(楠西區) 也已解除警戒，因應降雨趨緩，於今日中午12時解除三級開設，但仍持續觀測水情，保持警戒。



