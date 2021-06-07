COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

水庫進帳2.1億噸解旱　中部等橙燈區寄望下波降雨

▲水庫進帳2.1億噸解旱 ，中部等橙燈區寄望下波降雨。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）
▲水庫進帳2.1億噸解旱 ，中部等橙燈區寄望下波降雨。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

中央社

2021-06-07 16:04:51

（中央社記者曾智怡台北7日電）近期梅雨鋒面與颱風挹注，旱災中央災害應變中心今天宣布，南投、高雄恢復為「水情正常」的藍燈；彰化、雲林轉為「水情提醒」綠燈，其餘地區維持目前水情燈號；全台旱象稍紓緩，最新抗旱目標為7月底前，保留1個月民生產業用水。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，昨天剛解除「供5停2」分區供水的台中、苗栗與北彰化，即日起水情燈號轉為減量的橙燈。水利署表示，將連同目前維持水情燈號橙燈的地區，包括新北市林口、桃園、新竹、嘉義、台南等民生用水，減壓供水時段從全天候調整為晚上10時至早上6時；至於用水大戶，工業節水率為7%，非工業和游泳池等節水率10%。

連江地區則維持「減壓供水」黃燈，停供行政機關及國營事業轄管非急需或非必要用水；至於調整成「水情提醒」綠燈的彰化、雲林地區，科學園區、工業區及科技產業園區的自主節水率為5%。

旱災中央災害應變中心今天舉行第14次工作會報，並作出水情燈號與節水率調整等相關政策。

水利署表示，目前全台水庫水情稍為紓緩，對照5月29日鯉魚潭、德基水庫蓄水率一度低於1%，目前蓄水率都已回升至1至2成，因此苗栗、台中、北彰化地區取消「分區供水」紅燈，轉為「減量供水」橙燈。

另外，以河川取水為主的彰化、雲林轉為「水情提醒」綠燈；南投、高雄受惠於川流量豐沛，水情恢復正常轉為藍燈，其餘地區則維持目前水情燈號。

水利署強調，水庫蓄水量雖略有回升，但仍需實施必要節水措施。

水利署長賴建信表示，經過5月底鋒面挹注，原訂加強管線措施暫緩；6月初的降雨進一步解除中部分區供水紅燈，盼未來能再有類似降雨狀況，讓全台水情恢復正常。

此外，降下豪雨的同時，各供水單位也會持續針對高濁度進行因應，包括啟動高濁排砂、引低濁水混合、備援調度等。

賴建信表示，每次水情會議皆會針對水庫入流、出流量、未來氣象預報交叉分析，在保守情境下，最新抗旱目標是7月底前保留至少1個月民生及產業用水。

另外，農業用水部分，6月中旬將陸續展開南而北展開二期稻作供灌事宜，其中河川取水灌區受益這兩波鋒面讓川流量豐沛，將依農田水利署灌溉計畫進行供灌工程。

至於桃園、新竹、嘉義、台南等以水庫為主的灌區，供灌細節將與農田水利署共同盤點，並於下次工作會報中提出討論。

賴建信表示，去年至今抗旱各項措施都大有發揮，也實施許多過去沒嘗試過的新作法，例如在安全前提下，運用中部建築工地豐沛地下水資源；以及開發大安溪、大甲溪伏流水，提供水情吃緊中部地區用水，並在新竹、台中設置緊急海淡廠等。

除此之外，各地也配合設置移動性淨水設備，處理放流水循環，供給產業用水；並充分利用河川水源，例如從新竹油羅溪抽水至員崠淨水場，增加寶山寶二水源；更把握枯水期，由國軍和河川局協助清淤工作，目前全國水庫總清淤量已達1001萬立方公尺。

此外，應變中心指揮官王美花也特別指示，台電針對日月潭水庫清淤事宜分別擬定1年和3年計畫方案，並由水利署提供相關技術資源。

王美花也在會中表示，非常感謝抗旱期間國軍出動90部水車協助分區供水地區的載水作業，支援學校、醫療院所等地，降低缺水衝擊；抗旱省水之餘，也須兼顧防汛工作。

水利署表示，在6月初這波鋒面、颱風降雨挹注下，全台水庫蓄水量從原先預估的1.7億降雨效益，提升為2.1億噸，換算約可貢獻全台超過2週用水；其中南部地區南化水庫增加3210萬噸為最高，中部地區永和山、鯉魚潭及德基水庫合計2270萬噸，北部地區石門、寶山及寶二水庫合計增加1656萬噸。

氣象局表示，就目前資料研判，目前至6月中旬期間，雖無鋒面報到，但仍有午後雷陣雨機率，加上西南風夾帶潮濕水氣，可望為中南帶來降雨。

至於6月中旬以後，由於太平洋高壓會持續增強，加上梅雨鋒面會移動到中國長江、日本等地，屆時須仰賴午後雷陣雨和颱風的挹注。（編輯：潘羿菁）1100607

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀