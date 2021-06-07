水庫進帳2.1億噸解旱　中部等橙燈區寄望下波降雨

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連江地區則維持「減壓供水」黃燈，停供行政機關及國營事業轄管非急需或非必要用水；至於調整成「水情提醒」綠燈的彰化、雲林地區，科學園區、工業區及科技產業園區的自主節水率為5%。
旱災中央災害應變中心今天舉行第14次工作會報，並作出水情燈號與節水率調整等相關政策。
水利署表示，目前全台水庫水情稍為紓緩，對照5月29日鯉魚潭、德基水庫蓄水率一度低於1%，目前蓄水率都已回升至1至2成，因此苗栗、台中、北彰化地區取消「分區供水」紅燈，轉為「減量供水」橙燈。
另外，以河川取水為主的彰化、雲林轉為「水情提醒」綠燈；南投、高雄受惠於川流量豐沛，水情恢復正常轉為藍燈，其餘地區則維持目前水情燈號。
水利署強調，水庫蓄水量雖略有回升，但仍需實施必要節水措施。
水利署長賴建信表示，經過5月底鋒面挹注，原訂加強管線措施暫緩；6月初的降雨進一步解除中部分區供水紅燈，盼未來能再有類似降雨狀況，讓全台水情恢復正常。
此外，降下豪雨的同時，各供水單位也會持續針對高濁度進行因應，包括啟動高濁排砂、引低濁水混合、備援調度等。
賴建信表示，每次水情會議皆會針對水庫入流、出流量、未來氣象預報交叉分析，在保守情境下，最新抗旱目標是7月底前保留至少1個月民生及產業用水。
另外，農業用水部分，6月中旬將陸續展開南而北展開二期稻作供灌事宜，其中河川取水灌區受益這兩波鋒面讓川流量豐沛，將依農田水利署灌溉計畫進行供灌工程。
至於桃園、新竹、嘉義、台南等以水庫為主的灌區，供灌細節將與農田水利署共同盤點，並於下次工作會報中提出討論。
賴建信表示，去年至今抗旱各項措施都大有發揮，也實施許多過去沒嘗試過的新作法，例如在安全前提下，運用中部建築工地豐沛地下水資源；以及開發大安溪、大甲溪伏流水，提供水情吃緊中部地區用水，並在新竹、台中設置緊急海淡廠等。
除此之外，各地也配合設置移動性淨水設備，處理放流水循環，供給產業用水；並充分利用河川水源，例如從新竹油羅溪抽水至員崠淨水場，增加寶山寶二水源；更把握枯水期，由國軍和河川局協助清淤工作，目前全國水庫總清淤量已達1001萬立方公尺。
此外，應變中心指揮官王美花也特別指示，台電針對日月潭水庫清淤事宜分別擬定1年和3年計畫方案，並由水利署提供相關技術資源。
王美花也在會中表示，非常感謝抗旱期間國軍出動90部水車協助分區供水地區的載水作業，支援學校、醫療院所等地，降低缺水衝擊；抗旱省水之餘，也須兼顧防汛工作。
水利署表示，在6月初這波鋒面、颱風降雨挹注下，全台水庫蓄水量從原先預估的1.7億降雨效益，提升為2.1億噸，換算約可貢獻全台超過2週用水；其中南部地區南化水庫增加3210萬噸為最高，中部地區永和山、鯉魚潭及德基水庫合計2270萬噸，北部地區石門、寶山及寶二水庫合計增加1656萬噸。
氣象局表示，就目前資料研判，目前至6月中旬期間，雖無鋒面報到，但仍有午後雷陣雨機率，加上西南風夾帶潮濕水氣，可望為中南帶來降雨。
至於6月中旬以後，由於太平洋高壓會持續增強，加上梅雨鋒面會移動到中國長江、日本等地，屆時須仰賴午後雷陣雨和颱風的挹注。（編輯：潘羿菁）1100607