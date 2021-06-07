新冠肺炎剋星？科學家找到2種藥物抑制病毒、阻止感染

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多個國家奪走了許多人命，雖然目前各國都在加緊腳步施打疫苗，但疫苗僅只有預防作用，無法用於治療。英國、美國以及日本組成研究團隊，試圖尋找治療新冠肺炎的藥方，發現「頭花千金藤素」（Cepharanthine）和「奈非那韋」（Nelfinavir）能有效抑制新冠病毒。





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根據《醫療新聞》（Medical x Press）報導，指出新冠肺炎相當難纏，變種快又多，導致疫苗非100%有效，導致現在更加需要有效的抗病毒療法。





為了尋找抗病毒療法，研究人員建立了一套藥物篩選系統。這套系統使用一種名為「VeroE6/TMPRSS2」的細胞，並讓該細胞暴露於被實驗藥物以及病毒之下，來觀察藥物是否能有效阻止病毒感染細胞。





研究人員透過這套系統，篩選一些已經被批准用於臨床使用的藥物，比如瑞德西韋(Remdesivir)，或是川普曾經推薦的羥氯奎寧（chloroquine），其結果也與實際效用相同：瑞德西韋有效，羥氯奎寧無效。而在實驗當中，研究人員成功找到了2種有效抑制新冠病毒的藥物。





這兩種藥物分別是有抗菌消炎作用的「頭花千金藤素」和抗愛滋病的「奈非那韋」。「頭花千金藤素」可以阻止病毒與細胞膜上的蛋白質結合，來抑制病毒進入細胞，就像是一種把關者。而「奈非那韋」則是透過抑制病毒複製所依賴的蛋白質，來阻止病毒在細胞內複製，進而阻絕感染。





研究人員認為，2種藥物都有不同的抗病毒機制，因此將它們聯合使用，效果可能還會再加乘。經過計算模型預測，在治療中同時使用「頭花千金藤素」和「奈非那韋」可以將患者清除肺部新冠病毒的時間，縮短至4.9天。雖然目前這2種藥物尚未被推廣至臨床實驗當中，但是這項研究已經證明了2種藥物的臨床潛力。









