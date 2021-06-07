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校正回歸有死亡黑數？洪孟楷：指揮中心反覆失信任

▲ 校正回歸有死亡黑數？國民黨立委洪孟楷批指揮中心反覆失信任。（圖／新頭殼）
▲ 校正回歸有死亡黑數？國民黨立委洪孟楷批指揮中心反覆失信任。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-07 16:12:27

新冠肺炎本土疫情延燒，今 (7) 日新增211例，以新北市新增82例最多，同時新增26名死亡個案，全台三級警戒也延長至6月28日，今天起也不再公布校正回歸的案例。立委洪孟楷今天在臉書上質疑校正回歸是否有死亡黑數？他強調指揮中心要讓國人有信心，就是把所有資訊公開透明講清楚。

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洪孟楷說，兩個禮拜前提出的校正回歸，現在難道死亡數都要回歸了嗎，他在節目「少康戰情室」提到指揮中心的反覆，確實讓民眾失去信任。

他呼籲指揮中心開大門、走大路，不能再有所隱瞞，掌握多少就告訴民眾多少，不要以擠牙膏式的態度向國人報告，如果雙方沒有了信任、中央地方互不信賴，那要如何走下去抗疫？

洪孟楷也說，從過去到現在，世界各國的防疫經驗都告訴我們，移工有可能是破口！新加坡就針對有移工的企業快速進行普篩、快篩，將熱點內的隱藏黑數一次抓出來；因此，指揮中心真的要快速動起來，不要再被動式的補破口。

洪孟楷表示，現階段的疫情真的不樂觀，今日又增加了兩百多例確診、26死，也確定三級警戒延到6月28日，就拿新北市來說，雖然板橋、中和的疫情有下降趨勢，但其他地區不降反升，熱點恐有擴散之虞；疫情指揮中心必須更全面的與雙北合作，將疫情控制。

他強調，要解決疫情就需要疫苗，如果全民疫苗施打覆蓋率依舊上不來，那不管再多的紓困都是無底洞，不會有停止的一天；蔡政府對國產疫苗寄予厚望，但現階段就是緩不濟急，跟人民期望脫鉤，況且國產疫苗效力如何？能獲得國際認證？都是未知數，他也再次呼籲蔡政府，市場上的合格疫苗就放在那，請正視人民需求，讓國人儘速施打疫苗。

洪孟楷最後強調，防疫前景不明，現階段做任何的內宣對疫情沒有任何幫助，請中央拿出態度認真地對每位國人的性命負責！最快速度拿到疫苗幫人民接種，才是根本之道。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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