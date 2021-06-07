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警叫婦人掃QR Code！她「重咳一聲」全場嚇　真相超爆笑

▲新北市長侯友宜（右）視察傳統市場的防疫作為。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜（右）視察傳統市場的防疫作為。（圖／新北市政府提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-07 16:16:48｜2021-06-07 17:53:31

本土疫情未歇，人潮聚集的傳統市場恐成防疫破口，經濟部要求地方強化市場出入口管制、落實實聯制，部分縣市也已實施依身分證字號尾數的單、雙號進行分流。藝人洪都拉斯昨（6日）在臉書發文，分享到市場採買所見到的一則趣事。

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▲華視正妹主播宋燕旻在臉書貼出傳統市場人山人海的畫面，直說「這就是最大型的群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼。」對此，一名網友則不解地在PTT上發問「都這種時候為什麼雙北還不封市場啊？」（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
▲防疫期間，傳統市場人山人海的畫面。（圖／宋燕旻臉書）
洪都拉斯表示，昨天到菜市場一趟，看到入口處有警察站崗值勤人流管制，這時一名婦人準備入內，員警操著台語對她說：「歐巴桑麻煩掃一下！」沒想到，該婦人下一秒突然用力咳嗽一聲，讓員警非常傻眼，「我是叫妳『掃』QR Code，不是叫妳『咳』（台語音同掃）！」

語畢，在場所有人笑成一團，網友看了貼文也笑翻：「一定愛配溫開水」、「這是瘋神無雙的劇情啊」、「旁邊的人應該會嚇一大跳」、「可愛的阿婆」！（編輯：楊穎軒）

▲洪都拉斯演親密戲被老婆酸。（圖
▲洪都拉斯分享買菜趣聞。（圖／華視提供）
▲經濟部發布最新傳統市場採買規範。（圖／經濟部提供）
▲經濟部發布最新傳統市場採買規範。（圖／經濟部提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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