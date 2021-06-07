警叫婦人掃QR Code！她「重咳一聲」全場嚇 真相超爆笑
本土疫情未歇，人潮聚集的傳統市場恐成防疫破口，經濟部要求地方強化市場出入口管制、落實實聯制，部分縣市也已實施依身分證字號尾數的單、雙號進行分流。藝人洪都拉斯昨（6日）在臉書發文，分享到市場採買所見到的一則趣事。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-07 16:16:48｜2021-06-07 17:53:31
洪都拉斯表示，昨天到菜市場一趟，看到入口處有警察站崗值勤人流管制，這時一名婦人準備入內，員警操著台語對她說：「歐巴桑麻煩掃一下！」沒想到，該婦人下一秒突然用力咳嗽一聲，讓員警非常傻眼，「我是叫妳『掃』QR Code，不是叫妳『咳』（台語音同掃）！」
語畢，在場所有人笑成一團，網友看了貼文也笑翻：「一定愛配溫開水」、「這是瘋神無雙的劇情啊」、「旁邊的人應該會嚇一大跳」、「可愛的阿婆」！（編輯：楊穎軒）
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