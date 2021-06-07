名家論壇》單厚之／疫苗背後的美中政治角力

6月4日，台灣疫情仍在高峰，累計確診人數破萬。就在這一天，日本送來了124萬劑AZ疫苗，這不僅是對台灣疫情的即時雨，更是對蔡英文政府政治危機的即時雨。當天網路上一片「台日友好」之聲，就連運送疫苗的航班班號、6月4日這個日期都被大做文章，認為是日本刻意給中國難看。





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6月6日，3位美國參議員搭C17運輸機訪台，美方並宣布將贈台75萬劑疫苗。3位參議員僅停留短短3小時，美方很明確的就是要表達對蔡英文政府的支持態度，讓蔡政府有足夠的彈藥可以打這場輿論仗。





美國參議員蘇利文在致詞時，特別帶著印有「來自台灣的愛」的口罩，這個口罩是當初台灣捐給美國的1000萬口罩之一，而此行宣布援台疫苗，就是來自美國的愛與回報。





也就在10天前，AIT處長酈英傑在離台記者會上才說，台灣確診人數與其他國家相對算低，美國政府會就確診率、接種比例及醫療能量做「全盤考量」，派送的標準還在擬定中。言下之意似乎是，美國政府未必會給台灣疫苗。當天台北市長柯文哲還回嗆「萊豬也吃、軍火也買了，死11個不算多？」結果不到10天，美國的疫苗就來了。





美國的疫苗當然不是柯文哲罵來的。過去一個禮拜，蔡政府的疫苗政策被民眾罵到爆，高端疫苗的股價到今天還在跌停，疫情風暴已經演變成為政治風暴，原本堅決不同意民間自行進口疫苗的蔡政府，也不得不態度放軟。眼看著郭台銘捐贈的500萬劑BNT疫苗就可能成真，在民意的壓力下，蔡政府很難擋得住。





郭台銘的BNT疫苗不管用什麼形式簽約、是不是德國直送，都很難繞過中國對台灣有善意這件事。事實上，這件事的本質，就是中國對台灣的統戰，換成蔡政府的說法就是「認知作戰」。當中國的統戰即將成真、嚴重威脅蔡政府的統治時，美國、日本自然必須出手相救，原本沒有捐贈計畫的也得有、原本排序在後面的，也得提前。





日本疫苗落地之後，又有傳聞說日本還會再捐1000萬劑，這種說法真的是想多了。講白了，日本的124萬劑、美國的75萬劑疫苗，就是對蔡英文跟民進黨的「政治紓困」，紓困的本質就是救急不救窮，台灣既不是日本的殖民地、美國也不是台灣的宗主國，哪有你們家的疫苗全部要靠別人的道理？美、日或許會有第二波的捐贈，但絕對不會是一個天文數字。





疫苗幾乎是台灣疫情的唯一解方，以目前的情況來看，台灣三級警戒「上不去、也下不來」的情況，恐怕不只會延續到6月28日而已。每延長一天，就會增加更多的社會問題、增加民眾對執政團隊的不滿。





美、日捐贈拔得頭籌，讓民進黨政府臉上有光，但其實只是暫解燃眉之急，並無法根本解決問題。民進黨必須體認到，除了面子之外，如何儘速拿到更多的疫苗，讓台灣民眾的生活重回正常，才是防疫的重中之重，同樣也是解決政治風暴的重中之重。











●作者：單厚之／資深媒體人





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