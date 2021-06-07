COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／藍營提議發1萬　柯文哲：這種在野黨難怪執政黨囂張

▲針對國民黨欲提案不排富全民發放1萬元現金，台北市長柯文哲7日表達反對，更反嗆國民黨「有這種在野黨，難怪執政黨敢那麼囂張。」（圖／台北市政府提供）
▲針對國民黨欲提案不排富全民發放1萬元現金，台北市長柯文哲7日表達反對，更反嗆國民黨「有這種在野黨，難怪執政黨敢那麼囂張。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-07 16:23:50｜2021-06-07 18:20:54

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，歷經三週的全台三級警戒後，台灣經濟大受影響。行政院方面已經規劃第二階段的紓困措施，即日起開放符合條件的民眾進行申請。不過國民黨方面表示，會在本週紓困預算審查時，提案普發全國民眾每人一萬元的現金。對此台北市長柯文哲則不同意，強調2300萬人就是2300億預算，批評「有這種在野黨，難怪執政黨敢那麼囂張。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

身兼國民黨主席的立委江啟臣5日表示，立法院在審查紓困預算時，國民黨將正式提出每人普發新台幣一萬元的訴求，紓困方案是救急不救窮，不設條件的普發現金，協助人民度過疫情中的任何萬一。江啟臣強調，面對越來越多樣化的行業別及收入來源，傳統的職業認定與收入檢附方式已無法因應時代變遷，用傳統排富思維或是制式化排富定義，恐怕會掛一漏萬，甚至是顧此失彼。不設條件的普發現金，才能真正幫助到所有需要紓困的民眾。

不過針對這樣的說法，柯文哲則相當反對。「台灣有2300萬人，不排富每人1萬就是2300億。」柯文哲說，現在突然提出2300億的紓困案，而且都沒有牽涉到任何產業，只有個人，這一聽就知道不太合理。柯文哲直言，不太想批評國民黨，但「就是說有這種在野黨，難怪執政黨會那麼囂張。」

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。（圖／NOWnews今日新聞製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀