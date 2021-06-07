影／藍營提議發1萬　柯文哲：這種在野黨難怪執政黨囂張

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，歷經三週的全台三級警戒後，台灣經濟大受影響。行政院方面已經規劃第二階段的紓困措施，即日起開放符合條件的民眾進行申請。不過國民黨方面表示，會在本週紓困預算審查時，提案普發全國民眾每人一萬元的現金。對此台北市長柯文哲則不同意，強調2300萬人就是2300億預算，批評「有這種在野黨，難怪執政黨敢那麼囂張。」





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身兼國民黨主席的立委江啟臣5日表示，立法院在審查紓困預算時，國民黨將正式提出每人普發新台幣一萬元的訴求，紓困方案是救急不救窮，不設條件的普發現金，協助人民度過疫情中的任何萬一。江啟臣強調，面對越來越多樣化的行業別及收入來源，傳統的職業認定與收入檢附方式已無法因應時代變遷，用傳統排富思維或是制式化排富定義，恐怕會掛一漏萬，甚至是顧此失彼。不設條件的普發現金，才能真正幫助到所有需要紓困的民眾。





不過針對這樣的說法，柯文哲則相當反對。「台灣有2300萬人，不排富每人1萬就是2300億。」柯文哲說，現在突然提出2300億的紓困案，而且都沒有牽涉到任何產業，只有個人，這一聽就知道不太合理。柯文哲直言，不太想批評國民黨，但「就是說有這種在野黨，難怪執政黨會那麼囂張。」



