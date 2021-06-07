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中市抽驗端午應景食品 1件烏骨雞動物用藥超標下架

▲台中衛生局為端午食安把關，抽驗應景食品，查獲二件不符規定依法處辦。（圖／衛生局提供）
▲台中衛生局為端午食安把關，抽驗應景食品，查獲二件不符規定依法處辦。（圖／衛生局提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-06-07 16:24:53

端午將至，台中市政府衛生局重視食安，已陸續針對製造業者、各販賣場所抽驗各式粽子成品，以及常見端午食材原料、祭祀用的禽畜肉品等共235件；同時也查核6家網購販賣業者定型化契約，發現1件烏骨雞動物用藥超標，1件網購契約內容刋載不詳，已分別移請源頭供應商所在地高雄市與台北市政府衛生局依法處辦。

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衛生局食安處說明，此次針對各大生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店進行抽驗即食粽、冷凍粽及鹼粽共51件，檢驗衛生標準與硼酸，結果皆合格。另針對其他常見端午包粽與祭祀食材原料抽驗，例如糯米、香菇、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、調味醬、五花肉塊與祭祀用三牲等共184件，其中1件烏骨雞驗出動物用藥「三甲氧芐氨嘧啶」0.11ppm（標準0.05ppm以下），已請業者立即下架，並函文移請高雄市政府衛生局處辦，可分別依食安法處6萬元到2億元罰鍰。

食安處長傅瓊慧說明，「三甲氧芐氨嘧啶」屬廣效性殺菌劑，民眾若食用過量，可能出現蕁麻疹、過敏不適，噁心、嘔吐等症狀，嚴重時甚至可能影響腎功能。提醒民眾端午時節天氣炎熱，民眾如購買即食肉粽，即使現場已蒸熟，仍建議買回家後再蒸過充分加熱；如購買回家冷藏備用者，則應注意冷藏7℃以下或冷凍-18℃適當的條件，避免細菌滋生，確保食物安心又衛生。

稽查專案也針對6家知名網購販賣業定型化契約進行查核，其中全聯實業股份有限公司網路平台「PX GO!全聯線上購」刊登販售「立家原味鹼粽(100g/6粒)」產品，契約內容未記載食品業者登錄字號、產品責任險證明等，涉違反消費者保護法第17條第1項之規定，已移請台北市政府衛生局依消保法要求平台業者限期改正，屆期不改正可裁罰3到30萬元罰鍰。

食安處指出，今年端午時期適逢新冠疫情嚴峻，希望民眾減少出門，儘量採用網購方式，如仍需到傳統市場採買，應盡量分流採購或線上採購食材，一次買足，切勿試吃與現場飲食。

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