指考首次延期不補考！學生確診恐淪重考生

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大學指考首次延期，朱俊彰說明，由於降載每間試場的考生數量至20人，因為原訂1700間試場將增加為3100間，同時如果7月28日指考遇到颱風，將在1周內舉辦延期考試，若指考考生被列為居家隔離或自主健康管理者，將派防疫專車送往隔離試場應試，若是確診學生，由於可能有治療需要，將不會安排考試，也不另行補考。
另外，針對媒體提問各個高中考場設置的考生服務隊是否也將列如優先施打對象？朱俊彰回應，大考中心在規劃應先施打對象主要是考量試務人員有集中工作，或與考生有密切接觸者，因此列闈場人員、監考、閱卷人員為優先施打對象，而考生服務隊將提供完善的防疫措施，確保服務隊師生安全，而指考還是會開放冷氣，不過相關通風規範以召開相關諮詢會議，會做適當的防疫處理。
而由於指考延期至7月28日，因此照作業流程，約需要半個月時間閱卷，因此約8月中旬放榜，開放選填志願，預計在8月底、9月初放榜，之後根據大學處理新生註冊、選課、住宿等需要3周左右時間，因此預計在9月下旬開學，不過這是針對新生入學，預計不會影響大二後的舊生的開學時間。
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