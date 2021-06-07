移工群體感染延燒　民團：家庭看護工應納入公費疫苗列

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目前台灣71萬移工中，將近47萬的產業移工，被迫居住於雇主或仲介提供的宿舍，比較好的可能是4到8人一間，但糟糕的宿舍卻有十幾人一間。或甚至如2018年，某汐止工廠的越南勞工，因不堪一間宿舍擠了幾十人甚至上百人的情況而集體抗議。移工居住的宿舍空間狹小、共用衛浴，難以保持社交距離，一直存在著群聚感染的隱憂。
TIWA台灣國際勞工聯盟發言人指出，「過去一年，勞動部針對移工的防疫作為，僅有最基本的雙語資訊翻譯、入境移工隔離檢疫，而沒有全面體檢移工住宿環境，或是強化防疫資訊進入移工社群等，不要說超前，可能連基本部署都不夠。」
苗栗縣長徐耀昌於6日下午在臉書（Facebook）直播說明疫情，截至6日累計京元宿舍群聚案確診人數累計195人、超豐電子確診人數累計11人。目前已勒令相關電子廠知外籍移工停止上班、居家隔離並照付薪資。
在7日下午中央流行疫情指揮中心記者會上，勞動部針對移工的人力管理措施，發言人王安邦表示已頒布移工指引，並新增內容如廠區只要有１員工確診，匡列接觸者並居全數家隔離；呼籲廠區宿舍做好分艙分流，勞動部將在週三前完成50人以上宿舍的訪視，總計1168家﹔而對超載移工的宿舍的業主，如需降載，勞動部將進行部份補貼業主，規劃方向為宿舍從８人一室改為４人一室，不過此降載的補貼金額尚未規劃出來；最後王安邦呼籲大家告知移工朋友加入「Line@移點通」，有印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播。
除此之外，疫苗施打優先順序也是民團關注的重點。明TIWA台灣國際勞工聯盟於6日在臉書發表公開聲，提出的五大訴求，其中提及疫苗使用狀況，目前公費疫苗接種名單共有11大類，第五順位的「安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員」，優先施打公費疫苗的理由是「維持機構及社福照護系統運作」。
TIWA台灣國際勞工聯盟指出，台灣長照除上述的「安養、養護、日間照顧、社福等長照機構」外，國內有約六成的長照需求，是高度仰賴「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」，他們平常的工作，其實便是「安養、養護、日間照顧、社福等長照機構」的照顧者的工作。差別只在於，他們的照顧場域大部分是在家戶內，但他們也仍常常需要外出採購、取藥、陪伴回診等，而他們所照顧的失能者，通常都是「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡」的人。
TIWA台灣國際勞工聯盟對此表達憂心，「一旦『家庭照顧者』或『外籍家庭看護工』染疫，承平時期便已匱乏的長照資源，有無條件緊急地接住這些人的照顧需求？」在這個憂心的狀況之下，該團體提出建言，「我們建議指揮中心，在『維持機構及社福照護系統運作』的重要目標之下，應考慮也讓『家庭照顧者』與『外籍家庭看護工』納入公費接種的族群當中，避免照顧者染疫、形成『照顧空窗期』的狀況發生。目前台灣公費施打順序中，只有第五類將照護機構移工納入施打項目中，且僅限醫療機構的看護，並沒有擴展到家庭類看護工。
除了這些問題之外，TIWA台灣國際勞工聯盟亦點出制度性問題，例如移工抵台時的臨時住宿空間惡劣（含簡化體檢、移民署報到手續）、產業移工的住宿空間不佳、家務移工的勞動條件低落，甚至最基本的雙語人員不足……等等問題。該團體聯合其他移工團體，對勞動部及地方勞政機關呼籲，如要改善移工問題，應將上述問題納入考量，進行全面的改革。
移工和新住民團體如對疫情狀況有深入興趣，亦可參照四方報團隊早先的報導《移工工廠疫情升溫！民間、政府單位分析群聚問題對策》，共同關注移工議題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。