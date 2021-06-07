三級警戒再延！賣場管制「1坪1人」　防疫強化措施總整理

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一、民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰。

二、停止室內5人以上，室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，避免不必要移動、活動或集會。

三、營業場所及洽公機關（構）應落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。

四、自我健康監測，有症狀應就醫。

若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。請依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。

若非密切接觸者，僅需進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請佩戴口罩後就醫評估，並告知可能的接觸史。

▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

五、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

1、全國各級學校停止到校上課延至7月2日：

2、大學指考延期：

大學指定科目考試

原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。

▲全國停止到校時間延長至2日。（圖／指揮中心提供）

六、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

七、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。

▲超市、超商、百貨及賣場加強三大管制措施。（圖／指揮中心提供）

▲經濟部發布最新傳統市場採買規範。（圖／經濟部提供）

八、結婚不宴客，喪禮不公祭。

九、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

十一、公共場域、大眾運輸加強清消。

十二、醫院除例外停止開放探病，陪病者限1名。停止開放探視長照機構住民，強化人員及門禁管理，非必要避免住民請假外出，持續落實美日體溫及健康檢測。

針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病（例外情形除外），住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止。

長照機構部分，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其COVID-19暴露風險情形。