三級警戒再延！賣場管制「1坪1人」　防疫強化措施總整理

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1、民眾若違反將依《傳染病防治法》開罰，可處新台幣3000元至15000元罰鍰。
2、針對自行開車部分，如為2人（含）以上同車者，則應佩戴口罩；另失智者口罩若偶爾掉下來，將不會開罰，先前遭開罰者可檢附證明申覆；在外工作者如外送員，若真的無處可吃飯，可選擇至空曠處拿下口罩用餐，但需嚴格遵守社交距離；工地施工人員部分，因考量工人都在工地內用餐，飲食時請保持社交距離，不需佩戴口罩，但其他時間仍需佩戴口罩。
二、停止室內5人以上，室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，避免不必要移動、活動或集會。
提醒民眾，依《傳染病防治法》規定，若違反規定群聚，現場每一人都會遭到開罰，衛生局將依照違規情節輕重，可處每個人新台幣6萬至30萬元罰鍰。
三、營業場所及洽公機關（構）應落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。
四、自我健康監測，有症狀應就醫。
若民眾曾與確診者密切接觸，需觀察是否出現COVID-19的相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等。若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。請依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。
若非密切接觸者，僅需進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請佩戴口罩後就醫評估，並告知可能的接觸史。
五、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。
1、全國各級學校停止到校上課延至7月2日：全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至2日，學生改採居家線上學習，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。
2、大學指考延期：原訂於7月3日至5日辦理的大學指定科目考試，將延到7月28日至7月30日，原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。
六、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。
依《傳染病防治法》規定，違反聚會、特定場所未依規定停業等規定，將可處新台幣6萬至30萬元罰鍰。
七、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。
針對超市、超商、百貨、賣場祭出加強三大管制措施：
1、管制人流，維持社交距離：各賣場已明定核心營業時間，透過人流系統管制系統以賣場坪數（一人一坪為原則）控管人流，人流量過大時，安排工作人員採一進一出方式管制人潮，確保賣場防疫距離安全，以作好場內場外的管理。
2、管制出入口：大型百貨及賣場設置可分別出入口，各賣場動員公司人力，派員駐守門口進行出入口管制，落實顧客進場進行實聯制、量體溫、確實戴口罩，並提供顧客酒精消毒。
3、定時定期消毒：定期公共場所消毒作業，如客廁、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等消費者接觸區域，嚴格執行定時清潔消毒，並提高消毒頻率。
另外針對傳統市場、夜市亦啟動五大管制措施：
1、擴大管制周邊攤販：明定核心的營業時間、管制路段和範圍，擴大管制採買的人流、車流，市集內、外都會進行更嚴格的管理。
2、落實人員分流：限制民眾一小時時間消費且不逗留，並鼓勵預約外帶、減少現金交易，避免群聚感染。
3、管制出入口：管控容留人數、落實實聯制，檢查配戴口罩、噴灑酒精及測量體溫，維持社交距離，並派人員駐守管理，必要時臨時阻隔通行。
4、地方政府派員駐守投入查核，確認攤商落實維持社交距離及其他防疫措施，限制或管理臨時攤販使用進出，假日上午也會加派管制人力。
5、場外警察取締，不容許流動攤販擅自營業，並依道路交通管理處罰條例等法規執行。
八、結婚不宴客，喪禮不公祭。
九、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。
十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。
十一、公共場域、大眾運輸加強清消。
十二、醫院除例外停止開放探病，陪病者限1名。停止開放探視長照機構住民，強化人員及門禁管理，非必要避免住民請假外出，持續落實美日體溫及健康檢測。
針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病（例外情形除外），住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止。
長照機構部分，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其COVID-19暴露風險情形。（編輯：陳雅雲）
※各項措施依中央官方最新公布為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。