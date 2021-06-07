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停課延至暑假　中市府：學期成績多元彈性處理

▲全國各級學校停止上課延長至暑假，中市教育局表示，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理(圖／市政府提供2021.6.7)
▲全國各級學校停止上課延長至暑假，中市教育局表示，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理(圖／市政府提供2021.6.7)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-07 16:40:04

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止上課延長至暑假。台中市政府教育局表示，配合中央規定，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；學期成績授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；畢業典禮均採線上視訊方式舉辦。

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台中市政府今日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，行政院今日上午宣布延長全國三級警戒至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，後續期末考試、學期成績計算，台中市將採彈性多元方式處理，7月大學指考的配套因應措施也將配合中央規定辦理；至於畢業典禮，台中市日前已宣布全部改成線上視訊方式舉辦。

教育局長楊振昇說明，台中市公私立高中職以下學校期末考部分，已建議學校取消紙筆測驗，以繳交作業、口頭報告、作品製作、線上作業或即時問答等多元方式實施，採從寬認定為原則；學期成績則授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；高中學期成績部分，因與高中生未來申請大學繁星推薦、大學入學相關，學習成績將配合教育部相關規定辦理，希望各校在同年級、同科目的評量具有一致性，維持升學公平性。

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