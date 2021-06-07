睽違14天高雄又見「加零」 高市將推自主健康管理系統
睽違14天，高雄今（7）日本土個案「加零」再現，高雄市長陳其邁也呼籲民眾，「守住端午節、才有中秋節」，儘量不要有人員的移動，假如真的要回到高雄，高雄現在也有科技防疫的自主健康管理系統，結合現有的QR Code簡訊實聯制系統，上下車都刷QR Code，回到高雄，市府也會發送簡訊提醒民眾做好自主健康管理，市府也會進行抽查。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-07 16:47:22
端午節後暑假即將來臨，面臨這兩波返鄉潮，陳其邁表示，高雄在這段期間，都有一些零星的確診個案，屬於家庭的群聚感染佔57%，另有43%是屬於南來北往的流動，「我也已經碎碎念念好幾天了，真的是和大家拜託，儘量不要來來去去，這樣最危險」，從過去母親節的經驗就可看出，南來北往的人員流動風險真的非常高。
陳其邁說，在端午節的時候，大家要把我們的城市守住，「守住端午節、才有中秋節」，拜託大家真的要忍耐一點，儘量不要有人員的移動，假如真的要回到高雄，高雄也會用科技防疫，用QR Code簡訊實聯制來結合自主健康管理系統，要求返鄉的民眾、遊子在健康行為上能夠符合防疫的規定。
陳其邁指出，現在已經有QR Code簡訊實聯制的系統，所以只要搭車前一個掃QR Code，下車到高雄再掃一個QR Code，高雄市政府就知道你（妳）已經回到高雄，市府就會發簡訊告訴提醒民眾要做好自主健康管理，也會請衛生局、民政局、警察局等局處協助進行抽查；陳其邁強調，在系統的嫁接上，高雄市已經準備好，但也希望全各地方政府大家的「標準一致、步調一致、作法一致」，所以也已經跟行政院建議，全國其實都可以這樣來做。
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