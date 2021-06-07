疫情衝擊！網紅《反骨男孩》曝：手搖飲倒閉　靠它解憂愁

新冠肺炎來勢洶洶，不僅威脅民眾百姓的身體健康，更重創全台各地大小店家的生計，就連網紅加持的飲料店也難逃一劫。YouTuber網紅團體「反骨男孩」團長酷炫（莊堯宣），與成員蕾菈、賽甫在去（2020）年10月加盟手搖飲料店，進軍士林商圈，沒想到開店不到一年，團長酷炫日前宣布「收攤」，大嘆：「糟上加糟！」，痛心呼籲網友粉絲們，防疫當前還是待在家最好！在家怕無聊就滑滑手機、看看可愛直播主，至少一個人在家，還是可以有「人與人的連結」，有直播主陪大家聊天。





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「反骨男孩」團長酷炫日前在「酷炫碎碎念」影片中投下一枚震撼彈，表示因為深受疫情影響，不只身邊老闆朋友叫苦連天，自己去年加盟的手搖飲料店也要收了，直言「出場才是最正確的選擇」；再加上公司實體活動和表演，也被廠商取消了，可以說是「糟上加糟」，連酷炫剛萌生興趣的脫口秀，也沒有任何發揮或練習的機會。





▲受疫情影響，「反骨男孩」團長酷炫日前宣布加盟飲料店收攤，令粉絲們相當震驚。（圖／翻攝自youtube）

因此，酷炫鼓勵在家防疫的網友們，疫情期間可以為接業配的網紅朋友大力鼓掌，也可以把iPair直播交友APP打開，刷禮物送給直播主，緩解內心的空虛。一不做二不休，酷炫直接在鏡頭前打開App，馬上有了「人與人的連結」，多位外型亮眼、聲音甜美的直播主立馬出現在眼前。





見到可愛的直播主，酷炫大方地使用儲值功能，儲值i幣送上愛愛火箭，並留言與直播主互動。在這互動的過程中，馬上有眼尖的直播主和網友認出酷炫的留言，不斷反問「是本人嗎？」、「反骨是不是在拍片？」活潑可愛的主播更直接獻唱反骨神曲《痘痘那邊》，酷炫也馬上發揮雙魚座的調情攻勢，和主播隔空玩「親親」，氣氛瞬間嗨爆！





▲直播主眼尖發現酷炫留言，立馬獻聲大唱反骨神曲《痘痘那邊》。（圖／翻攝自youtube）

除了與主播互動之外，酷炫也大方分享iPair的交友功能，直接開啟「狸貓皇上選妃模式」，看到喜歡的女網友們，毫不掩飾地按下愛心鍵，還大膽私訊「我愛你」；這舉動看似搞笑有趣，但酷炫也認為，人只能活這一次，所以應該趁這時候好好跟身邊的另一半表達愛意。最後酷炫也強調，在家防疫期間更要勤洗手、做好防疫措施，無聊、孤單寂寞時，就打開手機用iPair直播交友APP欣賞各式各樣可愛的女生，也可以交到許多好朋友，人與人的隔空連結在此時格外溫暖。



