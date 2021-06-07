COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情衝擊！網紅《反骨男孩》曝：手搖飲倒閉　靠它解憂愁

▲甩開飲料店收攤陰霾，《反骨》酷炫宅在家和直播主隔空調情玩親親。（圖／翻攝自youtube）
▲甩開飲料店收攤陰霾，《反骨》酷炫宅在家和直播主隔空調情玩親親。（圖／翻攝自youtube）

本報訊

2021-06-07 18:00:00

新冠肺炎來勢洶洶，不僅威脅民眾百姓的身體健康，更重創全台各地大小店家的生計，就連網紅加持的飲料店也難逃一劫。YouTuber網紅團體「反骨男孩」團長酷炫（莊堯宣），與成員蕾菈、賽甫在去（2020）年10月加盟手搖飲料店，進軍士林商圈，沒想到開店不到一年，團長酷炫日前宣布「收攤」，大嘆：「糟上加糟！」，痛心呼籲網友粉絲們，防疫當前還是待在家最好！在家怕無聊就滑滑手機、看看可愛直播主，至少一個人在家，還是可以有「人與人的連結」，有直播主陪大家聊天。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「反骨男孩」團長酷炫日前在「酷炫碎碎念」影片中投下一枚震撼彈，表示因為深受疫情影響，不只身邊老闆朋友叫苦連天，自己去年加盟的手搖飲料店也要收了，直言「出場才是最正確的選擇」；再加上公司實體活動和表演，也被廠商取消了，可以說是「糟上加糟」，連酷炫剛萌生興趣的脫口秀，也沒有任何發揮或練習的機會。

▲受疫情影響，「反骨男孩」團長酷炫日前宣布加盟飲料店收攤，令粉絲們相當震驚。
▲受疫情影響，「反骨男孩」團長酷炫日前宣布加盟飲料店收攤，令粉絲們相當震驚。（圖／翻攝自youtube）

因此，酷炫鼓勵在家防疫的網友們，疫情期間可以為接業配的網紅朋友大力鼓掌，也可以把iPair直播交友APP打開，刷禮物送給直播主，緩解內心的空虛。一不做二不休，酷炫直接在鏡頭前打開App，馬上有了「人與人的連結」，多位外型亮眼、聲音甜美的直播主立馬出現在眼前。

見到可愛的直播主，酷炫大方地使用儲值功能，儲值i幣送上愛愛火箭，並留言與直播主互動。在這互動的過程中，馬上有眼尖的直播主和網友認出酷炫的留言，不斷反問「是本人嗎？」、「反骨是不是在拍片？」活潑可愛的主播更直接獻唱反骨神曲《痘痘那邊》，酷炫也馬上發揮雙魚座的調情攻勢，和主播隔空玩「親親」，氣氛瞬間嗨爆！

▲直播主眼尖發現酷炫留言，立馬獻聲大唱反骨神曲《痘痘那邊》。
▲直播主眼尖發現酷炫留言，立馬獻聲大唱反骨神曲《痘痘那邊》。（圖／翻攝自youtube）

除了與主播互動之外，酷炫也大方分享iPair的交友功能，直接開啟「狸貓皇上選妃模式」，看到喜歡的女網友們，毫不掩飾地按下愛心鍵，還大膽私訊「我愛你」；這舉動看似搞笑有趣，但酷炫也認為，人只能活這一次，所以應該趁這時候好好跟身邊的另一半表達愛意。最後酷炫也強調，在家防疫期間更要勤洗手、做好防疫措施，無聊、孤單寂寞時，就打開手機用iPair直播交友APP欣賞各式各樣可愛的女生，也可以交到許多好朋友，人與人的隔空連結在此時格外溫暖。

▲iPair不只可以和線上直播主進行有趣的互動，也有交友功能，適合疫情期間聊聊天、認識新朋友。
▲iPair不只可以和線上直播主進行有趣的互動，也有交友功能，適合疫情期間聊聊天、認識新朋友。（圖／翻攝自youtube）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

47.33%52.67%

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

29.96%70.04%

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

69.89%30.11%

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

4.49%95.51%
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀