學生嘲諷「線上教學等於放假」！老師曝辛酸：半夜會驚醒

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原PO隨後大吐苦水，「有些課程要自己錄還要想方設法多元評量，開表單，收作業。錄影要花費的時間比想像的還多，一樣要的備課，注意流暢度，還有錄影當下太多未知的狀況。每天都有google meet的時間，怕課程哪裡沒有講清楚，老師們還要擔心一堆問題，直播網路很卡，小孩還沒上線要追蹤，打電話。家長五花八們的問題？所有的老師都在這段時間快速的成長中。真的是睡到半夜會驚醒，壓力只是換個形式，並不是沒有！又不是我想停課，對老師又沒有比較好，寧願疫情平緩，全部復課，還不用無緣無故被污名化」。
不少網友也紛紛回應，「說這話太不懂事了」、「我覺得學生比較爽吧」、「我反而覺得線上教學比在學校上課還累、狀況更多」、「不上進的會覺得這樣放假很爽，上進的希望日子趕緊恢復正常」；也有同為老師的網友感慨，「有同感，遠距課程準備花的時間真的比實際到校上課時間還多，有時還要犧牲很多休息時間」、「我也是當老師當中，深有同感。功課更加催不到，也不知道學習狀況到底如何，但往好處想，眼不見為淨真的就省心很多」。（編輯：潘毅）
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