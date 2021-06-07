影／疫苗免費施打槓上中央　柯文哲酸：中央說法變好幾次

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，要根治疫情的發展，恐怕仍舊得靠民眾施打疫苗。不過疫苗還在缺乏的當下，台北市長柯文哲與中央卻因為免費施打疫苗的政策相互槓上。對此台北市長再度批評中央，針對預算的說法已經變了好幾次，更直言「就像我之前講的，中央對付新冠肺炎，沒有像對付柯文哲這麼用心。」





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柯文哲日前在北市防疫記者會上，率先宣布台北市民未來施打疫苗一率免費，不需要負擔任何掛號費、問診費或是施打費等相關費用。不過消息一出後，外界隨即批評柯文哲收割中央政策，因為行政院早就編列相關預算，讓民眾能夠免費施打疫苗。不過根據了解，中央編列的相關預算僅適用於獎勵設置防疫專責病房和隔離病室及採檢站；防疫指揮中心疫苗接種計畫，支付的也是「接種處置費」，並非如同中央所說的完全免費。





對此台北市長柯文哲則表示，預算不是他編的，中央還是要負責說明清楚，不過這幾天就他所知，中央的說法好像一變再變，「我應該把他們每一次的說法一個一個記下來。」柯文哲說，還是把事情做好最重要，「就像我之前講的，中央對付新冠肺炎，沒有像對付柯文哲這麼用心。」



