《AV帝王2》疫情怎拍成人床戲？山田孝之「這裡全消毒」

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《AV帝王》講述村西透（山田孝之 飾）推廣AV產業的盛世。他為了追求「成人產業」不一樣的事物，在A書發展到A片的過程中，因被競爭對手陷害而多次進出監獄，他不氣餒賭上人生，與黑木香（森田望智 飾）真槍實彈拍攝《我愛性虐待》一炮而紅；直到第二季，村西透再展野心，為了完成在衛星電視上播A片的夢想，不顧一切亂花錢，甚至無視周遭人的意見，最後與大家分道揚鑣，自立門戶開設製片公司，但隨著經濟泡沫影響，村西透的情況每況愈下。
村西透為了讓A片在衛星電視上播出，不顧一切撒錢最後破產，朋友一個個離去，山田孝之表示無法接受村西透自私的作為，他說：「整體上來說，我認為這個人很過分，只顧著自己的夢想金錢，我一直都覺得『你到底把別人的夢想當什麼啊？』。」山田孝之劇中為了夢想不惜一切代價，承認自己私下也會為了夢想而「瘋狂」，但他不敢透露，笑說：「我很常做出瘋狂的事，要說出比較具體的東西嗎？不行！我不能說！」自問自答的舉動，笑倒一旁的滿島真之介。
台灣疫情自5月開始嚴峻，為了配合政府防疫措施，不少劇組、綜藝節目紛紛暫停拍攝。日本去年4月情況比台灣嚴重數十倍，當時堺雅人主演的《半澤直樹2》、篠原涼子《派遣女王2》、木村拓哉《BG終極保鏢2》等劇也通通停拍、延期播出，《AV帝王2》甚至傳出工作人員確診，雖然官方並未證實，但《AV帝王2》也跟進停拍動作，直到6月才復工。
聊到當時情況，疫情間演員都怎麼拍攝親密戲？山田孝之透露劇組防疫規格大升級，他說：「去年三月開鏡，三月中就停拍了，四、五月則是完全停擺，六月重新復工後，多了過去沒有的『衛生組』在門口協助進行手腳消毒，然後拍戲時，原則上一定要戴口罩或面罩，每拍攝一小時就會暫停，並進行全面性換氣（空氣過濾）。另外，盡可能吃飯時不要對話，整體上來說是這樣對應疫情。」山田孝之也補充，他出門前會量體溫，進片場會再量一次，大家防疫措施做足做滿。《AV帝王2》將於6月24日在Netflix全球播出。
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