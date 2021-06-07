返鄉擔心傳播、感染病毒？醫師整理4大「預防中鏢」手段

台灣近期本土確診數仍居高不下，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，面對即將到來的端午假期，不少人也擔憂會有大量人潮返鄉導致嚴重防疫破口。不過隨著對於新冠肺炎的研究日趨蓬勃，世界衛生組織（WHO）在今年也將「空氣傳播」傳播途徑列入可能性，對此《實證醫學救台灣》團隊的蔡姓住院醫師也針對新冠肺炎的傳播途徑與感染力作出整理。

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▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)

隨著端午連續假期就在眼前，不少醫護人員、政治人物也出面呼籲減少從北部返鄉南部的行為，希望民眾能直接進行退票，避免在搭乘高鐵、台鐵的過程中，因為密閉車廂內傳播新冠病毒，擔心疫情一發不可收拾。而根據蔡姓住院醫師整理出的結果，新冠肺炎的傳播途徑分為以下三種：

一、飛沫傳播

傳統定義的飛沫傳播，是指透過感染者的呼吸道分泌物如口水、痰等感染他人。「飛沫（droplet）」的直徑大約是5到10微米。常見「製造」飛沫的方式有咳嗽、打噴嚏、說話、唱歌等。如果距離夠近（小於一公尺），帶著病毒的飛沫就有機會被其他人吸入體內而造成感染。若飛沫滯留在物體表面，而他人接觸到物體表面的飛沫後再碰觸口鼻眼睛，一樣有可能中標。因此，傳統上針對預防飛沫傳染的建議，就是保持安全社交距離至少1.5公尺並配戴口罩，能大幅減少飛沫的吸入。

▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩與臉部密合度能有效防止飛沫傳染。（圖／翻攝自美國CDC網站）

× ▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩與臉部密合度能有效防止飛沫傳染。（圖／翻攝自美國CDC網站）

二、空氣傳播

定義為藉由空氣中懸浮的「飛沫核」、「氣溶膠」帶著病毒，長時間乘著氣流擴散。所謂「飛沫核（droplet nuclei）」或「氣溶膠（aerosol）」，就是直徑小於5微米的微粒，能在空氣中飄浮、傳播的距離都比飛沫還要來得更遠，甚可達5-10公尺。目前證實「空氣傳染」會在特定條件下發生，例如在透過呼吸器等醫療儀器。目前醫界還在研究，在一般條件下，新冠病毒是否會透過「空氣傳播」。

有些學者以「空氣傳染」來解釋發生在餐廳、KTV、健身房等密閉空間的案例。這些案例中的共通特色為：室內、擁擠、通風不良等，因此由目前的證據看來，「空氣傳染」很可能發生在密閉的空間裡。

三、汙染傳播

沾到確診者的飛沫或是分泌物之後，接觸口鼻造成的感染，稱為「污染傳播」或接觸傳播。病毒保持活性的時間須取決於該物體受污染的程度、物體的表面、物體所處的環境條件等。最需要提防「污染傳染」的場所就是收容大量確診者的醫療機構。因此，建議外出返家後，還沒洗手之前都不要觸碰口鼻。

▲疫情嚴峻民眾外出返家建議先進行清潔消毒。（示意圖／取自pixabay）

× ▲疫情嚴峻民眾外出返家建議先進行清潔消毒。（示意圖／取自pixabay）

至於病毒「傳染力」的測量方法則是以「RT-PCR」測病人體內的「病毒量」，綜合目前證據顯示，新冠病毒感染者在發病（不適症狀出現）前1到3天體內會出現新冠病毒RNA，且在發病當天達到最高病毒量，接著逐日遞減。新冠病毒RNA在體內存在的時間依症狀嚴重程度而不同：無症狀者約1至2週，輕症者約3週，重症者可能比3週更久。然而，「偵測到新冠病毒RNA」並不完全等於「具傳染力」，新冠肺炎確診者主要透過直接飛沫與親密接觸傳染給他人。從「感染」到具「傳染力」間隔時間平均約5到6天，但可長至14天。

蔡姓住院醫師也提到，綜合以上所述，要有效預防新冠病毒傳播的方法仍得做到最基本的以下四點，包含「維持密閉空間的通風，儘量避免與陌生人長時間共處密閉空間」、「定期用酒精消毒長接觸的物體表面」、「未洗手儘量不要觸碰口鼻」、「即使在開放的空間，也要戴好口罩、維持安全社交距離」。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由

實證醫學救台灣

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