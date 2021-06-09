【NOW辯風向】精選回顧／他們的感情觀竟然是這樣?

在家防疫感到寂寞難耐嗎？由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；《NOW辯風向》特別為觀眾回顧一系列精彩又爆笑的內容。

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本週超狂精選《NOW辯風向》超精彩感情題，每個人面對不同的感情狀況都有不同見解，當你面對這些狀況時你的選擇是什麼呢?其中網友討論度最高的「該不該看另一半的手機」，本集別邀請到黃豪平和龍龍，不同立場的兩人竟在直播現場互嗆?再來是最狂辯友薔薔在節目中討論「分手該不該見面談」，火爆質詢嚇壞在場的所有人，另外還討論到「發現好友另一半偷吃要說嗎？」元元、林莎與大根三人你來我往互不相讓，元元超狂發言更是驚呆所有人，最後則是「男女之間有沒有純友誼」，張立東辯論過程竟然當眾告白，到底怎麼回事呢?面對不同的愛情觀你比較支持誰的說法呢?準時鎖定本週的

《NOW辯風向》。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、

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