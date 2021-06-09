COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

【NOW辯風向】精選回顧／他們的感情觀竟然是這樣?

▲他們的感情觀竟然是這樣，究竟誰說的有理呢?(圖／NOWnews )
▲他們的感情觀竟然是這樣，究竟誰說的有理呢?(圖／NOWnews )

文/胡繼偉

2021-06-09 20:58:04｜2021-06-09 20:58:27

在家防疫感到寂寞難耐嗎？由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；《NOW辯風向》特別為觀眾回顧一系列精彩又爆笑的內容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本週超狂精選《NOW辯風向》超精彩感情題，每個人面對不同的感情狀況都有不同見解，當你面對這些狀況時你的選擇是什麼呢?其中網友討論度最高的「該不該看另一半的手機」，本集別邀請到黃豪平和龍龍，不同立場的兩人竟在直播現場互嗆?再來是最狂辯友薔薔在節目中討論「分手該不該見面談」，火爆質詢嚇壞在場的所有人，另外還討論到「發現好友另一半偷吃要說嗎？」元元、林莎與大根三人你來我往互不相讓，元元超狂發言更是驚呆所有人，最後則是「男女之間有沒有純友誼」，張立東辯論過程竟然當眾告白，到底怎麼回事呢?面對不同的愛情觀你比較支持誰的說法呢?準時鎖定本週的《NOW辯風向》。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、《NOW辯風向》官方Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方粉絲專頁，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
85.29%14.71%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
64.79%35.21%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
62.41%37.59%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.1%70.9%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀