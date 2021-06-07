影／北市4處大型疫苗接種站　初估單日最多3.5萬人施打

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，施打疫苗來阻絕疫情，成了現階段台灣防疫的首要課題。而因應未來可能抵達台灣的國外疫苗，以及國內研發的國產疫苗出產，全台各地都開始規劃大型的疫苗接種站。台北市政府今（7）日也公布大型疫苗接種站計畫，目前規劃台北市內4個地點，初步估計每日能夠供應3.5萬人施打。





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台北市長柯文哲在今天下午的北市防疫記者會上表示，目前的疫苗都還是提供醫院讓醫療人員先行施打，而未來若是要擴大到讓民眾施打時，就需要較為大型的地點。「目前看來花博是第一優先，和平籃球館也是一個考量。」柯文哲說，此外還有台北體育館與小巨蛋，都是北市內合適地方，但就是先準備，要看中央給疫苗的速度，做適當部署，「不然東西擺好了，沒有疫苗也是浪費。」





柯文哲強調，目前不需要盲目擴大疫苗施打場所，如果中央供給的疫苗量不足，「一天給台北市平均一萬劑疫苗，台北市準備一天可以打十萬劑的場地，也沒有意義。」柯文哲說，原則上可以在醫院、合約醫療院所、十二區健康服務中心門診部可以解決，若是量能負擔有壓力甚至超出負荷，才會動用到大型場館。





▲台北市政府7日公布4處大型疫苗接種站地點，初估每日最多能夠提供3.5萬人施打疫苗。（圖／台北市政府提供）

而第二規劃點則為和平籃球館，可容留面積1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點近捷運站、為科技大樓站與六張犁站中間，場地圓形，有電梯可讓長者坐電梯上下，至於救護車可從後門出入，但同樣也有檔期配合問題。至於第三處地點為台北體育館，可容留面積1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，同樣距離台北長庚醫院近，周邊有台安醫院；若真有需要才會開放到旁邊的台北小巨蛋？



