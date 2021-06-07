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影／北市4處大型疫苗接種站　初估單日最多3.5萬人施打

▲台北市長柯文哲7日在防疫記者會上宣布，北市初步規劃4處大型疫苗接種站，最多能夠供應每日3.5萬民眾施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲7日在防疫記者會上宣布，北市初步規劃4處大型疫苗接種站，最多能夠供應每日3.5萬民眾施打疫苗。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-07 17:58:18｜2021-06-07 18:25:02

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，施打疫苗來阻絕疫情，成了現階段台灣防疫的首要課題。而因應未來可能抵達台灣的國外疫苗，以及國內研發的國產疫苗出產，全台各地都開始規劃大型的疫苗接種站。台北市政府今（7）日也公布大型疫苗接種站計畫，目前規劃台北市內4個地點，初步估計每日能夠供應3.5萬人施打。

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台北市長柯文哲在今天下午的北市防疫記者會上表示，目前的疫苗都還是提供醫院讓醫療人員先行施打，而未來若是要擴大到讓民眾施打時，就需要較為大型的地點。「目前看來花博是第一優先，和平籃球館也是一個考量。」柯文哲說，此外還有台北體育館與小巨蛋，都是北市內合適地方，但就是先準備，要看中央給疫苗的速度，做適當部署，「不然東西擺好了，沒有疫苗也是浪費。」

柯文哲強調，目前不需要盲目擴大疫苗施打場所，如果中央供給的疫苗量不足，「一天給台北市平均一萬劑疫苗，台北市準備一天可以打十萬劑的場地，也沒有意義。」柯文哲說，原則上可以在醫院、合約醫療院所、十二區健康服務中心門診部可以解決，若是量能負擔有壓力甚至超出負荷，才會動用到大型場館。

▲台北市政府7日公布4處大型疫苗接種站地點，初估每日最多能夠提供3.5萬人施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府7日公布4處大型疫苗接種站地點，初估每日最多能夠提供3.5萬人施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
目前台北市規畫的大型疫苗接種場地中，花博爭豔館可用面積可以達到5976平方公尺， 每日租金約22萬1970元，優點為近圓山捷運站，也近馬偕醫院車程約5分鐘；這處場地空間寬敞，格局方正，前後門可打開通風，後面有緊急出口可供救護車進出，不過缺點是爭艷館有檔期問題。

而第二規劃點則為和平籃球館，可容留面積1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點近捷運站、為科技大樓站與六張犁站中間，場地圓形，有電梯可讓長者坐電梯上下，至於救護車可從後門出入，但同樣也有檔期配合問題。至於第三處地點為台北體育館，可容留面積1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，同樣距離台北長庚醫院近，周邊有台安醫院；若真有需要才會開放到旁邊的台北小巨蛋？

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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