宅在家也要喝好水！「DIY淨水器」躍升美式大賣場第一夯

隨著台灣新冠肺炎升溫，全台民眾的生活模式跟著轉變，「宅在家」成為最上道的防疫作為，許多專家、營養師也呼籲，在家防疫仍要吃得健康，適時運動，每天必須攝取的「水」更是不能馬虎；雖然台灣的自來水通過層層淨水流程，符合飲用水的水質標準，但居家飲用水仍存有許多隱憂，像是是水塔是否定期清潔、供水管線有無藏污納垢等，光靠煮沸飲用水，無法消除水中顆粒雜質、懸浮物或是其他污染物，只有優質的淨水器可以幫上大忙。





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不過說到淨水器，很多民眾仍停留在「價格不菲」的印象，擔心荷包會因此失守，或是煩惱如何在繁忙行程中，空下時間等待專人到府安裝，又或是租屋處不適合鑽孔施工、擺放空間不足等，種種因素令人覺得麻煩而卻步。其實，享用高過濾品質的純淨飲用水，不需要花大筆金錢，更不需要勞師動眾，以「DIY安裝不求人」為訴求的優質淨水器，會是最佳選擇。





▲在好市多購物討論社團裡，討論熱度最高的商品就屬3M DS03淨水器。（圖／資料照片）

近來在美式大賣場好市多的相關臉書社團，討論熱度最高的商品就屬3M DS03淨水器了！有網友在社團分享使用3Ｍ極淨便捷淨水器DIY組的經驗，表示因為疫情關係減少出門，改了喝桶裝水的習慣，直接換濾心，可以打開水龍頭喝水真的很讚；另一位網友留言也提到，最近也在找這種DIY型的，不敢給別人進家裡安裝，還是自己弄比較安心；更有許多網友出聲讚賞「這個好用便宜又方便，已用10年」、「我也是用這組，開飲機沸騰在喝，沒什麼沈澱物，清洗很輕鬆」。





▲3M DS03淨水器濾心三入組合現正優惠，引發網友熱烈討論。（圖／資料照片）

由此可知，3M DS03淨水器獨特DIY安裝設計，獲得眾多網友的讚賞推薦，再加上全台好市多現正推出特惠活動，3M DS03淨水器濾心三入組＋系統配件包，可以現折860元，讓許多社團成員眼睛為之一亮，躍躍欲試。





▲3M DS03淨水器濾心三入組＋系統配件包現正優惠中。（圖／資料照片）

3M DS03淨水器無需在檯面鑽孔或是進行任何特殊施工程序，即可自行安裝和拆卸搬遷，完全不費工，非常適合小家庭或是租屋族使用；除了DIY的特色之外，3M DS03淨水器採用3M原廠進口的0.5微米高效濾心，與無鉛材質出水分流器，分別通過NSF、SGS驗證標準與CNS8088材料安全檢驗，能高效過濾異味、雜質、餘氯與鉛，保留人體所需的礦物質，並讓自來水與過濾水分流出水，半年更換一次濾心，讓一家人輕輕鬆鬆享用純淨飲用水不間斷。



