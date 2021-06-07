名家論壇》鄭照新／阿北，這次您話講太快了！

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行政院3日通過紓困4.0特別預算並送到立法院審查，國民黨提案仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」。然而台北市長柯文哲批評，這樣是2300億元的紓困案，一聽就不太合理，「所以算了我也不想批評國民黨，只能說有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張。」
柯市長，對於您的防疫表現，我們給予讚賞，但是全民普發萬元現金的方案，您說「一聽就不太合理」，卻沒有說是哪裡不合理？和動輒八千八百億的前瞻計畫，以及每年動輒三千億的國防預算相比，在人民最困苦的時候編列您口中2300億，本來就是從人民口袋掏出來的納稅錢，暫時還發人民，真的很多很過分嗎？
疫情紓困，救急不救窮，國民黨的全民普發萬元現金，優點是「最簡便」、「免申請」、「不群聚」，可以最快速最有效率的方式讓全民都能收到現金。根據媒體報導，目前的紓困4.0方案有 #高達1600萬人看的到吃不到， #線上填表更是嚴重塞車，許多人填表等待時間竟超過一日，更不用說有那麼多自營業者兼差打工者無法符合規範。
更有甚者，有媒體報導，在小吃店工作、今年30歲的李先生，3萬補助竟以2年前收入排富，現遭疫情衝擊反成紓困「孤兒」領嘸，這樣的「排富紓困」又真正公平了嗎？
如果您認為國民黨的提案是胡亂提出不具理論基礎，那您應該聽聽財經專家，前行政院長陳冲的意見：行政院前院長陳冲對此次排富條款有不同看法，質疑是「真排富」嗎？認為排富難認定，以財稅資料為憑並不準確，且社會成本高，不如全面發放一個月基本收入，不但公平又有振興經濟的意義。
我再引用陳冲前院長的談話全文：「台灣是由12.2%的納稅戶，繳納九成的所得稅，其中又多屬勤奮工作者」，如再考慮許多合法不報稅的「窮人」（證券交易所得、外匯交易所得等），就能了解報稅資料不代表我們社會的全貌，如堅持用報稅來認定紓困金的發放，要耗費大批審核人力，平時租稅負擔較重者還被排除，萬一有買樁、私吞等弊端，社會成本恐再增加。「我們在政府支出面上也應力求公平，與其計較增刪人數，何不來個一個月的universal basic income（無條件基本收入）？簡單易行，不要忘了各國紓困，還有振興經濟(stimulus)的意義。」
柯市長，排富當然可以，標準是甚麼？如何避免紓困孤兒的出現？救急不救窮，要花多少時間訂出標準？我可以斬釘截鐵的和您報告，無論甚麼標準，要避免紓困孤兒是不可能的，而當您找出完美的標準時，他們已經像您之前所說的，不是病死而是餓死了！
我們寧可相信柯市長在說出這些話之前，只是沒有充分了解這篇文章裡面所提到的種種不平，我們更希望柯市長同為在野黨的意見領袖，應該與國民黨一起督促執政黨推出真正能幫助到民眾的紓困方案，共同為廣大辛苦硬撐的基層民眾爭取他們喘息和活下去的尊嚴與權利！謝謝柯市長！
最後再請大家響應一次，尤其是紓困4.0看得到領不到，還在大排長龍排隊的朋友們，如果你支持國民黨版本普發萬元紓困金，請再次發文分享這張圖，TAG＃我支持全民普發萬元現金！
基層人民的需求與心聲，我們大聲說出來！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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