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影／工人遭公審「防疫破口」　她飆台罵嗆：你才防疫破格

▲ 工人無罩吃飯慘遭「網路公審」防疫破口，她拍片怒嗆正義磨人。（圖／許麻瓜 授權）
▲ 工人無罩吃飯慘遭「網路公審」防疫破口，她拍片怒嗆正義磨人。（圖／許麻瓜 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-07 18:55:52

國內本土新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台強制規定外出必須配戴口罩，若未依規定將裁罰3千元以上至1萬5千元以下罰鍰。這項規定卻讓在外工作的工人們十分擔憂，在外吃飯、喝水都要躲在角落，怕被「正義魔人」檢舉。先前一名工人吃飯時慘遭公審的消息曝光，經常對時事發表自身感想的嗆辣網紅「許麻瓜」，除了時常在個人粉專上呼籲大家出外乖乖戴口罩、確實做好實名制以外，對於「工人慘遭公審」一事，不改直爽個性，嗆辣直喊「你才防疫破格」！

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▲ 許麻瓜時常在社群上呼籲民眾齊心防疫。（圖／許麻瓜 授權）
 

影片中麻瓜表示，在這疫情嚴峻的時機，仍在外頭工作的勞工們，哪一個不是懸著一顆心在外奔波？面對先前工人吃飯意外慘遭公審一事，麻瓜氣到怒飆台罵，嗆正義魔人：「你才防疫破格」！她認為人人當個防疫小尖兵是一件好事，但應該將心比心，不應該矯枉過正「拍影片上傳公審」，只要向機關檢舉就好。

 

她影片中比喻，若當發現有人違法走私，大多人都不會向前「嗆聲」來做為檢舉的行為，比起咄咄逼人地拍照上傳網路公審，直接向政府機關檢舉才是最快速、安全的方法，盼望大家齊心防疫，而非製造對立。

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▲ 許麻瓜認為疫情嚴峻期間，應將心比心、齊心防疫而非製造對立。（圖／許麻瓜 授權）
影片曝光後，許多網友也表示贊同：「很多自以為正義魔人咄咄逼人，真的是自己管好就好，不懂體諒別人，也不用住海邊管那麼寬」、「聽妳講話，有種莫名舒服感」、「大家都是生活在台灣，不希望親朋好友染疫，唯有疫苗才能打贏這場戰爭。」（影音編輯：謝美伶）

▶感謝授權：許麻瓜
完整影片：https://bit.ly/34RTROe

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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