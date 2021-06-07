影／工人遭公審「防疫破口」　她飆台罵嗆：你才防疫破格

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中麻瓜表示，在這疫情嚴峻的時機，仍在外頭工作的勞工們，哪一個不是懸著一顆心在外奔波？面對先前工人吃飯意外慘遭公審一事，麻瓜氣到怒飆台罵，嗆正義魔人：「你才防疫破格」！她認為人人當個防疫小尖兵是一件好事，但應該將心比心，不應該矯枉過正「拍影片上傳公審」，只要向機關檢舉就好。
她影片中比喻，若當發現有人違法走私，大多人都不會向前「嗆聲」來做為檢舉的行為，比起咄咄逼人地拍照上傳網路公審，直接向政府機關檢舉才是最快速、安全的方法，盼望大家齊心防疫，而非製造對立。
影片曝光後，許多網友也表示贊同：「很多自以為正義魔人咄咄逼人，真的是自己管好就好，不懂體諒別人，也不用住海邊管那麼寬」、「聽妳講話，有種莫名舒服感」、「大家都是生活在台灣，不希望親朋好友染疫，唯有疫苗才能打贏這場戰爭。」（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：許麻瓜
完整影片：https://bit.ly/34RTROe
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。