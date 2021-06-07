跟台灣一樣！泰國爆第3波疫情　市場、工地、監獄成熱區

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台北市長柯文哲7日在記者會上指出，台灣疫情跟泰國的情況很像。泰國現在正面臨第3波疫情，這一波疫情相較前兩波疫情又更為嚴重。傳染力強的變種病毒在市場、移工宿舍以及監獄快速傳播。而泰國7日再度新增了2419例確診病例、33例病歿案例，但大規模接種也在7日時展開。





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雖然泰國在去年一度把感染數清零，但在今年4月又再度爆發第3波疫情，疫情主要集中於曼谷大都會區以及周邊各府。而這一波疫情比前兩波疫情更為嚴峻，每日新增確診病例約2千例到4千例，是疫情爆發以來最高水準。主要是因為傳染力更強的變種病毒在市場、工地宿舍以及監獄快速傳播。





泰國市場過去確診病例激增，先前曾經爆發大規模群聚感染事件。根據《曼谷郵報》報導，光是西蒙曼果菜市場在5月7至15日短短一個禮拜間，就有867人篩檢呈現陽性，其中有70％是泰國民眾，其餘則是外國移工。經過調查確認之後，才發現確診者大多都因為碰觸投幣式公廁內的同一扇門，不幸染疫。群聚感染事件發生之後，泰國當局在市場設立檢查站，並且要求攤商提供陰性證明，才可在市場內交易。





▲泰國監獄空間狹小，導致群聚感染事件頻傳。（圖／美聯社／達志影像）

而過去幾週，泰國監獄也頻頻傳出監獄群聚感染，因為監獄裡頭空間狹小，無法有效保持距離。根據《亞洲新聞台》（CNA）報導指出，超過2.2萬人在獄中染疫，獄方還呼籲囚犯們在睡覺時也戴上口防疫。《彭博社》報導指出，全泰國約有31萬名囚犯被關在監獄中，超過正常容量的5%。由於染疫人數大增，為了要解決過度擁擠問題，泰國司法部門先前開始研議讓約5萬名囚犯提早出獄的計畫，這些囚犯提早出獄後必須使用電子追蹤系統。





不只是市場以及監獄，移工宿舍、工地也是泰國這一波疫情感染熱區之一。根據《路透社》報導指出，自從4月份疫情爆發之後，已經有逾1萬名移工確診染疫，這些移工分別來自緬甸、柬埔寨、寮國以及越南等國家。泰國官方要求移工待在廠區或是宿舍，甚至要求工廠關廠、設立野戰醫院，避免病毒擴散。但是有人權人士指出，泰國官方的限制讓工人們居住環境變得更擁擠，反而增加染疫風險。





台灣疫情近日持續升溫，台北市長柯文哲在7日時的北市防疫記者會指出，台灣疫情與泰國的情況很像，而泰國在3月26日時要求娛樂事業和八大行業停業，比台灣早了50天，但劇本幾乎相同，就僅剩一樣還沒發生，就是「監獄」感染。而泰國在7日時啟動新冠疫苗大規模接種計畫，泰國當局設下目標要在今年年底前為國內70%人口，約5000萬人接種疫苗。



