影／台灣新冠肺炎死亡率高？柯文哲：有社區感染沒揪出來

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，防疫指揮中心今（7）日宣布，新增了211例本土確診案例以及26例死亡案例。台北市長柯文哲則在北市防疫記者會上表示，截至目前台灣本土染疫死亡率約2.3%，高於世界平均值2%及美國的1.7%，但台灣醫療水準在世界平均之上，他認為未來死亡數仍會持續增加、死亡率將再上升，顯示社區內許多確診案例未被發現，是比較合理的解讀。





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柯文哲表示，從萬華地區快篩陽性人數下降趨勢，確診人數逐日減少，可以看出北市的疫情狀況有所趨緩，但稍有放鬆就會如日本東京般，疫情嚴重發布緊急事態宣言，受控制後解封又再飆升，導致一年多來發布三次緊急事態宣言。





不過針對台灣確診後死亡率，對照世界各國相對較高一事，柯文哲也顯得相當擔憂。「台灣的本土確診COVID-19死亡率高達2.3％，比全世界平均值還高。」柯文哲強調，台灣的醫療水準應該是世界平均值以上，但現階段還有一些病患是在加護病房插管治療，恐怕死亡率未來還有可能增加。柯文哲表示，也有可能是目前在社區內，還有許多確診案例沒被發現，「這是比較合理的解讀」。



