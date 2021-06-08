嘻哈選秀導師陣容強！更生人、天才、警察各選手來挑戰
全台首創第一個超大型嘻哈選秀節目MTV《大嘻哈時代》，即將在6月12日登場。由歌手J.Sheon首度擔綱主持，導師陣容強大，包括剃刀蔣、大支、熊仔、Leo王，四位導師各有特色，其中以Leo王和熊仔講話最為嚴格直接。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-08 09:00:00
「大砲型」導師的Leo王會在選手表演過程中直搖頭，並給選手嚴厲評語：「如果你的主審是我，沒有懸念，這不行。」他對另一位歌唱技巧未能發揮實力的選手一樣直言不諱：「唱歌真的不行，要嘛練好一點，要嘛不要唱。」而同樣是嚴格出名的導師熊仔表示：「我們的節目是《大嘻哈時代》，不是隨便的創作類型都可以來晉級。」此外，首集錄影有個小插曲，熊仔評論選手：「要炫技的時候就是要帥，沒有炫好的時候，反而變成致命傷害。」平常話不多的Leo王突然插了一句：「或是變成烙賽！」除展現嘻哈機智的押韻功力外，也讓節目現場笑開懷，瞬間緩和緊張氣氛。
節目選手來自全台各地，共吸引近1,500位好手報名，最終挑出66位選手參加晉級賽，每位參賽者背後都有著自己的故事，當中有曾多次入監服刑的更生人、僅15歲就被導師讚有冠軍相的天才型國中生、夢想成為嘻哈歌手的警察、家境困難從小只能偷早餐吃的選手、點閱率超高網紅美麗本人、現下當紅的YouTuber，還有台大、政大、成大、交大等高材生。
最驚訝是歌手蛋頭也現身其中，還有用自身母語客家話唱饒舌的參賽者Yappy，被大支點名很期待Yappy將母語饒舌發揚光大；另一位選手BR在現場freestyle，精彩饒舌讓導師們起身為他鼓掌叫好；知名編曲家涂惠源的女兒夏沐這次也是參賽者之一，在家錄音時父親就用高標準對待她，夏沐希望可以用自己的方式讓大家知道她是饒舌歌手，而不再說是「某某某的誰」，她在晉級賽優異的表現，獲熊仔稱讚頗有「巨星風範」。
節目自6月12日起，每週六晚上10點於MTV、台視及myVideo同步播出；此外，三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道都能看到精彩播出。